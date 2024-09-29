Markette 70 liraya bal satışı tartışma koparttı! İşin uzmanından 'zehir" uyarısı!

29 Eylül 2024 19:24 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 19:36

Sosyal medyada yayımlanan bir marketin kavanozu 70 liradan sattığı bal gündem oldu. Arıcılık uzmanları bir kilo balın maliyetiyle ilgili detaylı açıklama yaparken markette yapılan bu ballarla ilgili dikkat edilmesi konusunda uyarılarını ekledi. Peki sahte bal nasıl ayırt edilir? Bir kilo balın fiyatı kaç lira olmalı? İşte detaylar...

Bir markette 850 gramı 70 liraya satılan bal​ sonrası sahte bal tartışması yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde yetkililer sahte bal konusunda denetim yapmış 100 bin sahte bal etiketi Ankara'da ele geçirilmişti. Ancak bazı marketlerde satılan ucuz ballar tüketicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada bu balların sahte olduğunu belirterek "Marketlerde dün 110, 120 liraya satılan balları bugün 70 liraya indirdiler" diyerek bunun emek sömürüsü olduğunu vurguladı.

BİR KİO BALIN MALİYETİ 261 LİRA

Şahin arının tek seferde 70 miligram bal taşıyabildiğini, bir gram bal için 15 arının çalıştığını belirtti. Bir kilogram bal üretimi için 5 buçuk milyon çiçeği arının dolaştığını vurgulayan Şahin, bir kilo malın maliyetinin 2024 yılında 261 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Marketteki bu tür ucuz balların içeriğindeki katkı maddelerinden dolayı adeta "zehir" olduğunu söyleyen Şahin, bu balların imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin şu anda sahte bal ayırt etmek için kullanılan hmf ve prolin değerlerinin yetersiz olduğunu NMR sisteminin gelmesi gerektiğini söyledi. Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından 2025 yılından itibaren NMR sisteminin başlatılacağını da duyurdu.

SAHTE BAL NASIL AYIRT EDİLİR?

Önümüzdeki yıl başlaması beklenen NMR testiyle balın saflık derecesi kontrol edilebilecek. Bunun yanı sıra tüketicilerin evde aldıkları balo kontrol etmeleri için bazı yöntemler bulunuyor. Eğer aldığınız balı ılık suya eklediğinizde çözünmeden durabiliyorsa gerçektir. Bal suya katmadan kaşığa alınmak istendiğinde de katı biçimde kalmaz, uzama yapar. Eğer sertse sahtedir. Gerçek bal tüketicilerin bildiğinin aksine şekerlenebilir. Şekerlenen balınız gerçektir. Buzdolabına kaldırdığınızda tereyağı gibi krem kıvamı alıyorsa da gerçektir.