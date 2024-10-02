Mehmet Şimşek vergi düzenlemesine ilişkin en çok merak edilen tartışmaya nokta koydu

02 Ekim 2024 07:28 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 07:34

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclisin açılmasıyla birlikte vergide yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen vergi oranlarının azaltılacağı ya da yükseltileceği sorusuna nokta koyan Şimşek hangi alanlarda düzenleme geleceğini de açıkladı.

TBMM​'nin yeni yasama döneminin başlamasıyla ekonomi alanında getirilmesi muhtemel düzenlemeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle vergi​ konusunda oranların yükseltileceği iddiaları sıklıkla dile getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ Ekonomim"e yaptığı açıklamasında vergide yapılacak düzenlemeleri sıraladı.

"VERGİDE ADALET GELECEK, TABAN GENİŞLEYECEK"

Şimşek yeni yasama döneminde vergi oranlarını artırmaya ya da düşürmeye yönelik bir paket hazırlığının olmadığını vurguladı. Vergi alanında düzenlemek istedikleri alanları şöyle aktardı: "Vergi politikası yaklaşımımız: Vergide adaletin güçlendirilmesi, Vergi tabanının genişletilmesi, Vergide gönüllü uyum ve öngörülebilirliğin artırılması, Vergi harcamalarının etkinlik kriteri çerçevesinde analiz edilerek azaltılması, Mali disipline bağlı kalıp; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak düzenlemeler olacak."

BORSA VE KRİPTO VERGİSİ GÜNDEMDEN ÇIKTI

Şimşek, borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi çalışmasının da hükümetin gündeminden çıktığını belirtti. Kayıt dışı paradan vergi alınması için yapay zekadan faydalanarak denetim yapacaklarını belirten Şimşek "IBAN, EFT, Mail Order başta olmak üzere alternatif ödeme yöntemleri kullanarak kayıt dışı bırakılan hasılatın tespiti ve vergilendirilmesine yönelik incelemelere devam edeceğiz." dedi.