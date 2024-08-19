Memurlar hariç herkesin e-Devlet'te görünen emekli maaşı düşecek! İşte aylıklarda düşüşü engelleyecek formül

19 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:26

Hem maaşta hem kıdemde yüksek ödeme avantajı! SGK Uzmanından emeklilik için tarih uyarısı geldi

Hem maaşta hem kıdemde yüksek ödeme avantajı! SGK Uzmanından emeklilik için tarih uyarısı geldi

Emekli olacak vatandaşlar emeklilik dilekçesinin verileceği en doğru zamanı araştırmaya başladı. Emekli adayları için önerilen erken emekli dilekçe verme işleminin çalışanları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Emeklilik başvurusunu 2025 yılına erteleyenler için maaşlarında büyük kayıplar yaşanacağı hesaplanırken maaştaki yüzde 35'lik kayıp ihtimali vatandaşın canını sıkıyor.

EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 35'LİK DÜŞÜŞ

Emeklilik başvurusu yapmayı düşünenler için hareketli günler yaşanıyor.

Gelen son gelişmelere göre emeklilere kötü haber verildi. Geç emeklilik, büyük maaş kaybına neden olabilir.

SGK uzmanları, emeklilik dilekçe tarihinin aylık maaş üzerinde büyük etkisi olabileceğini söylüyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli aylıklarında meydana gelecek düşüşle ilgili çarpıcı gelişmeleri ele aldı.

EMEKLİ AYLIĞINDA DÜŞÜŞÜ ENGELLEYECEK FORMÜL

Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, emekli maaşında oluşacak yüzde 30 – 35 oranındaki düşüş sadece 2025 yılında emekli olanları etkilemeyecek.

Memurlar hariç çalışmaya devam etmekte olan herkesin e-Devlet'te görünen emekli aylığı eriyecek.

SSK’lı (4/a), BAĞ-KUR’lu (4/b) ve 4/c’li herkesin emekli aylığı 2025’ten itibaren bugünkü seviyeden daha düşük maaş alacak.

E-DEVLET'TE MAAŞLAR ERİYECEK

e-Devlet’ten bakıldığında kişiler bugün emekli olsalar ne kadar aylık alacaklarını görebiliyor.

Ancak e-Devlet’te şu an görünen aylıklarınız bu yılın ocak ayındaki yüzde 49,25 ve temmuz ayındaki yüzde 24,73 oranında zamma göre hesaplandı.

Dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler sistemde şu an görünen emekli aylığını almaya hak kazanacak.

SSK, BAĞ-KUR VE 4/C'LİLERİN EMEKLİ AYLIKLARI DEĞİŞECEK

2025 Ocak ayına gelindiğinde emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olsa da yüzde 34 ile yüzde 42 arasında bir nokta bekleniyor.

Enflasyon ne kadar düşerse çalışmaya devam edenlerin maaşları ocak ayında o kadar düşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dilekçe tarihine göre ortaya çıkan farkın giderilmesi çalışmalara başladı.

Emekli aylığındaki düşüşten, herkesi korumak için “2024 yılında güncelleme katsayısı 1,8616 olarak uygulanır” şeklinde bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Bu düzenleme yapılırsa e-Devlet’te görünen emekli aylıkları ocak ayında erimeyecek. Herkes düşüşten korunmuş olacak.

Eğer sadece 2024 yılı itibarıyla emeklilik koşullarını yerine getirmiş olup emeklilik dilekçesini 2025 veya daha sonrasına erteleyenlere yönelik bir düzenleme yapılırsa, emekliliği henüz hak etmemiş kişiler bundan yararlanamaz.

Emekliliğe 2025 veya daha sonra hak kazanacak kişilerin emekli aylıkları düşer.