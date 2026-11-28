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İstanbul
750 bin TL birikimi olan vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Kasım 2026 itibarıyla bankaların güncel faiz ve kâr payı fırsatları belli oldu. Peki, 750 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek kazancı sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek kazançlar.
Fibabanka – Kiraz Hesap TL
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 21.304 TL
- Vade sonu tutar: 771.304 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap
- Kâr payı: %43
- Net kazanç: 20.828 TL
- Vade sonu tutar: 770.828 TL
ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 19.317 TL
- Vade sonu tutar: 769.317 TL
DenizBank – Kaptan Hesap Mevduat
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 19.555 TL
- Vade sonu tutar: 769.555 TL
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 19.705 TL
- Vade sonu tutar: 769.705 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 20.502 TL
- Vade sonu tutar: 770.502 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 19.313 TL
- Vade sonu tutar: 769.313 TL
HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 20.502 TL
- Vade sonu tutar: 770.502 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,05
- Net kazanç: 21.726 TL
- Vade sonu tutar: 771.726 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %39,75
- Net kazanç: 20.117 TL
- Vade sonu tutar: 770.117 TL
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 20.614 TL
- Vade sonu tutar: 770.614 TL
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 20.071 TL
- Vade sonu tutar: 770.071 TL
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
- Faiz oranı: %37,75
- Net kazanç: 20.751 TL
- Vade sonu tutar: 770.751 TL
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %45
- Net kazanç: 19.013 TL
- Vade sonu tutar: 769.013 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 20.612 TL
- Vade sonu tutar: 770.612 TL
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 20.071 TL
- Vade sonu tutar: 770.071 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 19.529 TL
- Vade sonu tutar: 769.529 TL
hadi bank – Vadeli Hesap (Katılma Hesabı)
- Kâr payı: %36
- Net kazanç: 19.529 TL
- Vade sonu tutar: 769.529 TL
Kuveyt Türk – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %36,3
- Net kazanç: 19.692 TL
- Vade sonu tutar: 769.692 TL
Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %34,5
- Net kazanç: 18.715 TL
- Vade sonu tutar: 768.715 TL
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %33,5
- Net kazanç: 18.388 TL
- Vade sonu tutar: 768.388 TL
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %30,85
- Net kazanç: 16.735 TL
- Vade sonu tutar: 766.735 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %30
- Net kazanç: 16.274 TL
- Vade sonu tutar: 766.274 TL
Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı
- Kâr payı: %28
- Net kazanç: 15.189 TL
- Vade sonu tutar: 765.189 TL