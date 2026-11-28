750 bin TL birikimi olan vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Kasım 2026 itibarıyla bankaların güncel faiz ve kâr payı fırsatları belli oldu. Peki, 750 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek kazancı sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek kazançlar.