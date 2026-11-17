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İstanbul
17 Kasım 2026 güncel banka mevduat faiz oranları belli oldu. 750 bin TL'sini bankaya yatırmak isteyenler için faiz oranları yüzde 28 ile yüzde 44 arasında değişirken, bazı bankalarda 32 günlük net kazanç 21 bin TL'yi aştı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor, 750 bin TL'nin en yüksek getirisi hangi bankada? İşte banka banka güncel mevduat faizleri ve kazanç tablosu.
Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 20.612 TL
- Vade sonu tutar: 770.612 TL
- Süre sınırı olmadan %37,50 yüksek faiz oranı.
- Her gün hoş geldin faizi.
ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
- İlk 90 gün %42 hoş geldin faizi.
- Vade bozulmadan para çekme imkânı.
Fibabanka – Kiraz Hesap TL
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.809 TL
- Vade sonu tutar: 770.809 TL
- Görüntülü bankacılık ile yeni müşteri olanlara özel %41 hoş geldin faizi.
- Fonlu Kiraz ile aynı gün ek %1 günlük faiz fırsatı.
Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
- Bitmeyen hoş geldin faizi.
- VOV Hesap'ın %43 avantajlı faiz oranı ifadesi yer alıyor.
Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- Görüntülü görüşmeyle hesap açma imkânı.
- Vade beklemeden para çekebilme.
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 20.502 TL
- Vade sonu tutar: 770.502 TL
- %40,50'ye varan tanışma faizi.
- Gün sonunda kazancınızı anında hesapta görme avantajı.
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %39,75
- Net kazanç: 20.117 TL
- Vade sonu tutar: 770.117 TL
- %39,75'e varan günlük faiz kazancı.
Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %43
- Net kazanç: 20.828 TL
- Vade sonu tutar: 770.828 TL
- %43'e varan getiri oranı.
- %15 stopaj avantajı.
- Hoş geldin getiri oranı 95 gün geçerli.
DenizBank – Kaptan Hesap Mevduat
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 19.555 TL
- Vade sonu tutar: 769.555 TL
- %41 hoş geldin faizi.
- TL, USD ve EUR kategorilerinde hesap açma imkânı.
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,75
- Net kazanç: 20.478 TL
- Vade sonu tutar: 770.478 TL
- İlk defa Akbanklı olacaklara %37,75 faiz fırsatı.
- 10.000 TL – 10.000.000 TL aralığında geçerli.
ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 18.579 TL
- Vade sonu tutar: 768.579 TL
- ON Extra ile ekstra faiz avantajı.
Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 19.784 TL
- Vade sonu tutar: 769.784 TL
- %43'e varan faiz oranı.
- 1-100 gün vade ve 7.500-22.000.000 TL aralığında geçerli.
CEPTETEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 19.313 TL
- Vade sonu tutar: 769.313 TL
- 30 gün boyunca hoş geldin faizi.
- Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme imkânı.
getirfinans – Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 18.522 TL
- Vade sonu tutar: 768.522 TL
- Yıllık %40 faizle günlük kazanç.
TEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 19.313 TL
- Vade sonu tutar: 769.313 TL
- 30 gün boyunca hoş geldin faizi.
- Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme imkânı.
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,06
- Net kazanç: 21.731 TL
- Vade sonu tutar: 771.731 TL
- 32 günden başlayan vadelerde avantajlı kâr paylaşım oranları.
- Avantajlı Günlük Hesap ile paranızı her gün değerlendirme imkânı.
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 19.949 TL
- Vade sonu tutar: 769.949 TL
- Birikimleri günlük olarak değerlendirme imkânı.
HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 20.502 TL
- Vade sonu tutar: 770.502 TL
- Hoş geldin faizli hesap.
- Vade bozulmadan birikimleri değerlendirme imkânı.
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 20.071 TL
- Vade sonu tutar: 770.071 TL
- %38'e varan faiz oranı fırsatı.
- 1.000.000 TL – 25.000.000 TL tutar aralığı ve 92-95 gün vadelerde geçerli.
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 18.584 TL
- Vade sonu tutar: 768.584 TL
- 1 günlük vadede yalnızca TL cinsinden açılabiliyor.
Kuveyt Türk – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %36,41
- Net kazanç: 19.751 TL
- Vade sonu tutar: 769.751 TL
- Katılım finans ilkelerine uygun hesap.
Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %34,5
- Net kazanç: 18.715 TL
- Vade sonu tutar: 768.715 TL
- Her zaman yüksek faiz kazanma fırsatı.
getirfinans – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 18.173 TL
- Vade sonu tutar: 768.173 TL
- Belirlenen vade süresince sabit faiz getirisi.
Aktif Bank – N Kolay Bono
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 20.334 TL
- Vade sonu tutar: 770.334 TL
- Mevduat ürünü değildir ve TMSF kapsamında değildir.
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %30
- Net kazanç: 16.274 TL
- Vade sonu tutar: 766.274 TL
- Vade bitiminde anapara ve faiz birlikte alınabiliyor.
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 19.529 TL
- Vade sonu tutar: 769.529 TL
- Uzun vadede faiz değişimlerinden etkilenmeme avantajı.
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %33,5
- Net kazanç: 18.388 TL
- Vade sonu tutar: 768.388 TL
- Faiz kazancı günlük olarak hesaba geçiyor.
Haftanın diğer banka fırsatları
- TEB: 75.000 TL, %0 faiz.
- DenizBank: 100.000 TL, %0 faiz.
- QNB: 150.000 TL, %0 faiz.
- Akbank: 125.000 TL, %0 faiz.
- Garanti BBVA: 25.000 TL tanışma ödülü.
- Akbank: 125.000 TL, %0 faiz.
- Garanti BBVA: 25.000 TL tanışma ödülü.