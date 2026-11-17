17 Kasım 2026 güncel banka mevduat faiz oranları belli oldu. 750 bin TL'sini bankaya yatırmak isteyenler için faiz oranları yüzde 28 ile yüzde 44 arasında değişirken, bazı bankalarda 32 günlük net kazanç 21 bin TL'yi aştı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor, 750 bin TL'nin en yüksek getirisi hangi bankada? İşte banka banka güncel mevduat faizleri ve kazanç tablosu.