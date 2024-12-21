Milletvekilleri asgari ücreti zammını tahmin etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

21 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:37

Asgari ücret zam maratonu bu hafta hızlı geçti. Art arda yapılan üç toplantının ardından ilk rakam TÜRK-İŞ'ten geldi. işçi tarafı 2025 için asgari ücretin 29.583 lira olmasını talep ediyor. işveren karşı teklifini önümüzdeki hafta masaya getirecek. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa sonuç, işverenler ve hükümet arasında ikili mutabakatla belirlenecek. TÜRK-İŞ'in "asgari ücret 29 bin 583 lira olsun" çıkışı Mecliste de gündem oldu. Muhalefet vekilleri 30 bin lira civarında bir rakamı makul görürken AK Parti'li vekillere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı ve kararı belirleyici bir unsur olacak.

Asgari ücret tespit komisyonu bu hafta 3 toplantı gerçekleştirdi. 3 toplantıda da taraflar ortaya bir rakam koymadı. 3 toplantının ardından işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'ten sürpriz bir açıklama geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yüzde 45 zam artı olarak yüzde 20 refah payı istedi. Böylece işçilerin asgari ücret talebi 29 bin 583 lira olarak şekillendi. Prof. Dr. Cem Kılıç, bu yıl asgari ücretin ikili mutabakatla sonuçlandırılabileceğine dikkat çekti.

İŞÇİ TARAFININ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Önümüzdeki hafta işveren tarafı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) buna karşı bir rakam getirecek. Uzlaşı sağlanamaz ise daha önceki yıllarda da olduğu gibi bu sene de sadece ikili bir mutabakatla yani hükümet ve işveren kesiminin bir araya geleceği ve imzalayacağı şekilde bir rakam ortaya çıkacak.

İŞVERENLER TALEPLERİNİ GETİRECEK

Asgari ücrette uzlaşma için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. 4. toplantı için bakanlık taraflara çağrıda bulunacak. Bu toplantıda işveren karşı teklifini masaya getirecek. Eğer bir anlaşma sağlanamaz ise o gün TÜRK-İŞ toplantının devamına katılmayacak. Özellikle hükümet ve işveren bu konuda bir noktaya varıp 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Sokağın gündemi de asgari ücret zammı. Gözler komisyona çevrildi. Mecliste de vekiller çalışanların talebini değerlendiriyor. TÜRK-İŞ asgari ücret beklentisini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Muhalefet 30.000 lira civarında bir rakamın makul olduğunu düşünüyor. AK Parti kanadı ise rakam telaffuz etmekten kaçınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının belirleyici olduğunu belirtiyor.

İşte Milletvekillerinin asgari ücret tahminleri ve görüşleri;

CHP Antalya Milletvekili - Cavit Arı

"TÜRK-İŞ'in teklifiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifinin hemen hemen örtüşüyor. Benim şahsi görüşüm ve partimin görüşü 30 bindir."

CHP Rize Milletvekili - Tahsin Ocaklı

"Barınma, gıda, temel ulaşım, vesaire gibi rakamları üst üste koyduğunuzda zaten asgari ücrette 30.000 liranın altında geçimin olmayacağı belli olan bir şey. İktidarın da teklifi 23 bin, 24 bin, 24 bin 500 civarlarda olacaktır. "

AK Parti Kayseri Milletvekili - Şaban Çopuroğlu

"Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadıkça bunların sadece istişareden ibaret olduğunu bilmek lazım. Çünkü son nihai karar hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile belli olacak.

Kurumlar konuşacaklar. Herkes taleplerini iletecek. Çalışma Bakanımız zaten devrede."

İYİ Parti Samsun Milletvekili - Erhan Usta

"TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 rakamı 2025 sonuna kadar aslında çalışanları açlık sınırının altına düşmeden koruyabilecek sınırda bir

rakamdır. Ancak ben korkuyorum çünkü 25.000 lira civarında bir şey çıkacak."