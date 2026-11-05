Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞECEK 12 TEMEL KALEM

1. İşsizlik Maaşı Halen net 13 bin 111 TL ile 26 bin 223 TL arasında uygulanan işsizlik ödeneğinde taban ve tavan tutarlar yeni asgari ücrete endeksli olarak artacak. Yüzde 28,4'lük artış halinde en düşük işsizlik maaşı 16 bin 835 TL'ye, en yüksek tutar ise 33 bin 670 TL'ye yükselecek.

2. Kıdem Tazminatı Tabanı İşten çıkarılan asgari ücretli bir çalışana ödenen damga vergisi kesilmiş net 32 bin 779 TL'lik yıllık kıdem tazminatı tabanı, olası zam oranlarına göre net 42 bin 88 TL ile 43 bin 825 TL aralığına çıkacak.