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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:15
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1
Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

Yeni asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin geri sayım sürerken, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni zam oranları işsizlik maaşından kıdem tazminatına, doğum ve rapor ödeneklerinden prim borçlanmalarına kadar 12 ayrı kalemde yeni hesaplamaları beraberinde getirecek.

İşte masadaki asgari ücret ihtimalleri ve 12 kalemdeki olası artışlar...

 

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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

FARKLI ZAM SENARYOLARINA GÖRE OLASI ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Komisyon çalışmaları kapsamında masada yer alan muhtemel artış oranları ve karşılık gelen brüt-net rakamlar şu şekilde öngörülüyor:

  • Yüzde 28,4 Artış Senaryosu (OVP Tahmini): Net asgari ücret 36 bin 48 TL, brüt asgari ücret ise 42 bin 410 TL.
  • Yüzde 30 Artış Senaryosu: Net asgari ücret 36 bin 498 TL, brüt asgari ücret ise 42 bin 939 TL.
  • Yüzde 33,7 Artış Senaryosu (Vergi İstisnası Tahmini): Net asgari ücret 37 bin 536 TL, brüt asgari ücret ise 44 bin 161 TL.

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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞECEK 12 TEMEL KALEM

1. İşsizlik Maaşı Halen net 13 bin 111 TL ile 26 bin 223 TL arasında uygulanan işsizlik ödeneğinde taban ve tavan tutarlar yeni asgari ücrete endeksli olarak artacak. Yüzde 28,4'lük artış halinde en düşük işsizlik maaşı 16 bin 835 TL'ye, en yüksek tutar ise 33 bin 670 TL'ye yükselecek.

2. Kıdem Tazminatı Tabanı İşten çıkarılan asgari ücretli bir çalışana ödenen damga vergisi kesilmiş net 32 bin 779 TL'lik yıllık kıdem tazminatı tabanı, olası zam oranlarına göre net 42 bin 88 TL ile 43 bin 825 TL aralığına çıkacak.

 

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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

3. Doğum İzni İş Göremezlik Ödeneği Annelere doğum iznindeki 168 günlük süre için ödenen ve halen en az 123 bin 312 TL olan toplam rapor parası, zam oranlarına bağlı olarak 158 bin 332 TL ile 164 bin 868 TL seviyelerine yükselecek.

4. Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Doğum sonrası yarım çalışma yapan annelere İŞKUR tarafından ödenen aylık 16 bin 389 TL'lik destek ödemesi, senaryolara göre 21 bin 44 TL ile 21 bin 912 TL aralığına ulaşacak.

 

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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

5. İşverenin Yarım Çalışma Ödemesi Asgari ücretli çalışan annelerin işverenden aldığı aylık 14 bin 037 TL'lik yarım çalışma ücreti, yüzde 28,4 zam halinde 18 bin 024 TL'ye, yüzde 33,7 zam halinde ise 18 bin 768 TL'ye çıkacak.

6. Hastalık ve İş Göremezlik Rapor Parası Halen günlük yatarak tedavide 550,5 TL, ayakta tedavide 734 TL olarak uygulanan en düşük rapor ödenekleri; yüzde 28,4 artışla yatarak tedavide 706,84 TL'ye, ayakta tedavide 942,46 TL'ye yükselecek.

7. Stajyer Ücretleri (20'den Az Personel) 20'den az personeli olan iş yerlerinde staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret, yüzde 28,4 artışla 4 bin 211 TL'den 5 bin 407 TL seviyesine çıkacak.

 

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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

8. Stajyer Ücretleri (20 ve Üzeri Personel) 20'den fazla personeli bulunan iş yerlerindeki stajyer maaşları ise mevcut 8 bin 422 TL'den, yüzde 28,4'lük senaryoda 10 bin 814 TL'ye yükselecek.

9. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) İşçi Payı Otomatik katılımlı BES sisteminde halen 990,9 TL olan en düşük işçi kesinti payı, yüzde 28,4 zam halinde 1.272 TL'ye, yüzde 33,7 zam halinde ise 1.324 TL'ye çıkacak.

10. Doğum Borçlanması Maliyetleri Kadın çalışanların prim gün sayısını tamamlamak için başvurduğu doğum borçlanması tutarları yeni brüt asgari ücrete endeksli olarak zamlanacak.

 

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Milyonların gözü asgari ücrette! 12 kalemde rakamlar baştan aşağı değişiyor

11. Askerlik ve Yurtdışı Borçlanmaları Erkek çalışanların askerlik borçlanması ile gurbetçilerin yurtdışı borçlanma primleri de yeni asgari ücret rakamlarıyla birlikte yukarı yönlü revize edilecek.

12. Bağ-Kur ve SGK Prim Borçlanmaları İsteğe bağlı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası (GSS) ve diğer prim borçlanmalarının taban ve tavan ödeme tutarları yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek.

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