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UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya’nın en büyük finans piyasası Moskova Borsası (MOEX), kripto para işlemlerini başlatmaya hazırlanıyor. Bits Media’nın aktardığı bilgilere göre 1 Aralık’tan itibaren yatırımcılar, borsa üzerinden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) alıp satabilecek. Yeni uygulamayla bireysel yatırımcılar, her bir aracı kurum üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble (yaklaşık 3 bin 700 dolar) değerinde kripto para satın alabilecek.
Yeni dönemin en dikkat çekici ayrıntısı ise vergi uygulamasında ortaya çıkıyor. Bitcoin ve Ethereum işlemlerinden KDV alınmazken Tether’in alım, satım ve takas işlemlerine yüzde 22 oranında KDV uygulanacak.
Örneğin, 100 bin ruble (yaklaşık 1.200 dolar) değerinde USDT almak isteyen bir yatırımcı, işlem tutarına ek olarak 22 bin ruble (yaklaşık 270 dolar) KDV ödemek durumunda kalacak. Vergilendirmedeki bu fark, kripto varlıkların Rusya’daki hukuki statüsünden kaynaklanıyor. Bitcoin ve Ethereum, “dijital para” olarak kabul edildiği için KDV’den muaf tutulurken USDT, “yabancı dijital araç” kategorisinde değerlendiriliyor.
Moskova Borsası’nın takas işlemlerinden sorumlu Ulusal Takas Merkezi, USDT işlemlerinde vergilendirmenin nasıl yapılacağını netleştirmek için Rusya Federal Vergi Servisi ve Maliye Bakanlığı’ndan resmi görüş istedi.