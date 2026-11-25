Rusya’nın en büyük finans piyasası Moskova Borsası (MOEX), kripto para işlemlerini başlatmaya hazırlanıyor. Bits Media’nın aktardığı bilgilere göre 1 Aralık’tan itibaren yatırımcılar, borsa üzerinden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) alıp satabilecek. Yeni uygulamayla bireysel yatırımcılar, her bir aracı kurum üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble (yaklaşık 3 bin 700 dolar) değerinde kripto para satın alabilecek.