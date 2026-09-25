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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:12

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

MÜSİAD Expo 2026, Türkiye’nin üretim, ihracat ve teknoloji gücünü İstanbul’da buluşturdu. Farklı sektörlerden yüzlerce marka ve iş insanını bir araya getiren Uluslararası MÜSİAD Ticaret Fuarı’nda; yapay zekâ destekli İHA’lardan insansı robot satış uzmanına, yeni nesil gıda teknolojilerinden yenilikçi ürünlere kadar Türkiye’nin gıda, teknoloji ve üretim vizyonunu ortaya koyan projeler öne çıktı. Fuarda Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e konuşan markalar gıda, teknoloji, üretim, ihracat ve değişen tüketici alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:12

Türkiye’nin üretim ve ihracat gücü ’da buluştu. MÜSİAD EXPO 2026, iş dünyasının yanı sıra gıda, kahve, teknoloji, savunma sanayii, gayrimenkul ve eğitim sektörlerinden önemli markaları aynı çatı altında bir araya getirdi. Fuarda Türkiye’nin ihracat hedefleri, gıda sektöründeki yeni trendler, değişen tüketici alışkanlıkları, yeni nesil üretim teknolojileri ve yapay zekâ öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
MÜSİAD EXPO 2026, İstanbul'da üretim ve ihracat gücünü buluşturarak gıda, kahve, teknoloji, savunma sanayii, gayrimenkul ve eğitim gibi çeşitli sektörlerden önemli markaları ve yenilikleri sergiledi.
Fuarda Türkiye'nin ihracat hedefleri, gıda sektöründeki yeni trendler, değişen tüketici alışkanlıkları, yeni nesil üretim teknolojileri ve yapay zeka öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Oğuz Holding CEO'su Enes Örer, içecek sektöründe değişen tüketici alışkanlıklarına göre Ar-Ge yatırımlarının önemini ve özellikle ananas, mango gibi tatlara olan talebin arttığını belirtti.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, dikey iniş-kalkış özelliği ve yapay zeka destekli otonom uçuş kabiliyetine sahip jet motorlu bir insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.
Novo Şirketler Grubu, gayrimenkul satış süreçlerinde kullanılmak üzere yerli insansı robot satış uzmanı "Astra"yı tanıttı.
Yayla Agro, freeze dry teknolojisiyle kurutulan meyve ve sebzeler gibi pratik, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.
Kahve sektöründe Cups &amp; Clouds Coffee CEO'su Mustafa Tuncer, trendlerin soğuk ve buzlu içeceklere, matcha bazlı ürünlere ve sağlıklı atıştırmalıklara doğru kaydığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, yerli üreticiler ile uluslararası alıcıları buluştururken, firmalar da yeni ürün, hizmet ve projelerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Özellikle gıda ve kahve sektöründeki yenilikçi ürünler, tüketici beklentilerindeki değişim ve markaların yeni dönem hedefleri fuarda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Gıdadan teknolojiye, savunma sanayiinden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazeye yayılan fuarda; gıda teknolojilerinden yeni nesil kahve trendlerine, insansı robot teknolojisinden yapay zekâ destekli insansız hava araçlarına kadar farklı alanlardaki yenilikler sergilendi. Böylece fuar, yalnızca teknoloji yatırımlarının değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim, gıda ve ihracat kapasitesinin de vitrini oldu.

Özel Haber Editörü , MÜSİAD EXPO’da sektör temsilcileriyle Türkiye’nin üretim kapasitesini, ihracat hedeflerini, gıda sektöründeki dönüşümü, teknoloji yatırımlarını ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimi konuştu.

Oğuz Holding, Yayla Agro, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Novo Şirketler Grubu, Cups & Clouds Coffee, Sunar Gıda ve Kaanlar temsilcileri; sektörlerindeki son gelişmeleri, değişen tüketici taleplerini, yeni ürünlerini ve Türkiye’nin yeni dönem üretim ve ihracat hedeflerini anlattı.

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

''SÜREKLİ ÜRETİP GELİŞTİRMEZSEK BU PAZAR PAYLARINA ERİŞEMEZDİK''

İçecek sektöründe değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni ürün trendleri öne çıktı. Oğuz Holding CEO'su Enes Örer, meyve suyu ve soğuk kahve kategorilerindeki büyümeye dikkat çekerken, Ar-Ge yatırımlarının önemini vurguladı:

''Oğuz Holding ailesi olarak 1997 yılında kurulduk. Sadece bildiğimiz içecek işini yapıyoruz. Dolayısıyla da bütün yatırımlarımızı, kazancımızı yine işimize yatırıyoruz. Dolayısıyla bu da ürün çeşitliliğimize yansıyor. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda hem yurt içinden hem yurt dışından misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Markalarımıza olan bu yoğun ilgiden de çok memnunuz. Müthiş bir Ar-Ge ekibimiz ile çalışıyoruz. Son trendleri takip ediyoruz. Özellikle gençler eskisi gibi işte şeftali, kayısı, vişne özelinde tatlardan daha bağımsız tatlar da istiyor, fresh tatlar da istiyor. Dolayısıyla ananas, mango, greyfurt satışlarımız çok fazla artmış durumda meyve suyu kategorisinde. Dolayısıyla aynı zamanda soğuk kahve kategorisi sürekli büyüyor. Coffo markamızla soğuk kahvelerimizi de beğeniye sunuyoruz. Sürekli üretmezsek, sürekli geliştirmezsek zaten bu pazar paylarına erişemezdik. O yüzden de sürekli üretmeye, sürekli kendimizi geliştirmeye ve dinç tutmaya devam ediyoruz.''

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

İGÜ'DEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ JETDRONE

MÜSİAD Expo'da savunma teknolojileri ve yapay zekâ destekli insansız hava araçları da dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geliştirilen jet motorlu İHA, dikey iniş-kalkış özelliği ve yapay zekâ destekli otonom uçuş kabiliyetiyle fuarda sergilendi.

''SAVAŞLAR ARTIK UÇAKLARLA DEĞİL; KAMİKAZELERLE, DRONELARLA YAPILIYOR''

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, üniversitenin geliştirdiği projeleri ve savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarını anlattı:

''Gelişim Üniversitesi yenilikçi bir üniversite. 2012'den itibaren fakülteleri açmakla birlikte dünyada olmayan yenilikleri yapmakla sanki kendimizi görevli addettik. Türkiye'mize, geleceğimize yön veren bir üniversite olsun diye çıktığımız yolda şu anda dünyada olmayan yeniliklerle biz varız. 2012'de yüzde 100 elektrikli ve kinetik enerjisiyle bataryasını dolduran bir yerli arabayı ve Babait ismini vermek suretiyle Türkiye'deki bir ilki gerçekleştirdik. Arkasından dedim ki artık bu arabayı uçurma zamanı. Uçan araba yaptık. Jetgiller'deki uçan araba gibi yerde ve havada giden bir araç yaparak 2021'de uçurduk. Herkesin ''Yapamaz, edemez, uçmaz'' dediklerini biz yaptık. Arkasından da Eczamatik yaptık. Bankamatik gibi ilaç veren bir makine. Şu anda da çok önemli bir proje fuarda yer alıyor. JetDrone dediğimiz ama piste de ihtiyacı olmayan bir proje. Hem jet uçak hem bununla birlikte İHA/SİHA olabilecek ve drone olabilecek kapasiteli bir ürün geliştirdik. Herhangi bir piste ihtiyacı olmayan bir araç. Daha doğrusu bunu istediğiniz kıvama getirebiliyorsunuz, büyütüp kısaltabiliyorsunuz. Ona göre de isimler değişiyor. Olan savaşlar artık şunu gösterdi ki; savaş uçaklarla değil artık kamikazelerle, dronelarla yapılıyor. Biz de Gelişim Üniversitesi olarak da bunun en iyisini nasıl yaparız dedik ve şu anda mevcut olan kamikazelerin daha hızlısı, daha menzili geniş olan ve bunun uzun menzilli bir araç geliştirdik. Şu anda da siber güvenlik alanı için çip geliştirdik. Bununla birlikte bundan sonra da siparişlere göre, ihtiyaca göre de bunu yönlendireceğiz.''

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

GAYRİMENKULDE YENİ DÖNEM: İNSANSI ROBOT SATIŞ UZMANI

MÜSİAD Expo'da teknolojinin gayrimenkul sektöründeki yansıması da dikkat çekti. Novo Şirketler Grubu, yerli robotik teknoloji şirketi Akınsoft işbirliğiyle geliştirilen insansı robot satış uzmanı ''Astra''yı tanıttı. ''Astra''nın, gayrimenkul projelerinde müşterileri karşılaması, projeler hakkında bilgi vermesi ve gerektiğinde insan satış uzmanlarına yönlendirmesi hedefleniyor.

Novo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer, insansı robot ''Astra''nın gayrimenkul satış süreçlerinde nasıl kullanılacağını açıkladı:

''Astra'' bizim insansı robot satış uzmanımız olacak. Şu anlık Kocaeli'deki projelerimizin satış ofisinde olup gelen müşterileri karşılayıp projelerimiz hakkında bilgiler verecek ve detayları vermek için de oradaki gerçek insan satış uzmanımıza yönlendirecek. Astra, projeler ile ilgili tüm detaylara hakim. Bütün projelerimizi, işte metrekareler, daire sayısı, fiyatlarımız, bütün bilgileri verebiliyor kendisi. Ayrıca öğretmediğimiz şeyleri de yapay zeka sayesinde sorduğunuz anda cevap verebiliyor.''

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

''İNSANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR ÜRÜN GRUBU FREEZE DRY'I SEKTÖRE KAZANDIRDIK''

Gıda sektöründe ise tüketicinin pratik, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünlere yönelimi fuarın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Yayla Agro, hazır yemek ve atıştırmalık ürünlerin yanı sıra freeze dry teknolojisiyle kurutulan meyve ve sebzeleri de tüketicilerle buluşturuyor.

Yayla Agro Kurumsal İletişim Müdürü Nuray Erdoğan, şirketin değişen tüketici beklentilerine göre geliştirdiği ürün gruplarını anlattı:

''Dünya tüketici istek ve beklentilerine göre şekilleniyor. Yayla da 1996 yılından bu yana 30 yıllık bir marka geçmişi olan ve tecrübesi olan bir firma. Özellikle 2015 yılından sonra tüketici istek ve beklentilerine uygun olarak klasik bakliyattan hazır yemeğe, özellikle insanların hemen anında tüketebileceği aç-ye, ısıt-ye dediğimiz gruplarıyla geniş bir yelpazeye sahip. Çorbasından bulgur pilavına, pilakisinden etli nohuta kadar bir gruba evrildi. İnsanların hayatını kolaylaştıran bir ürün grubu sektöre kazandırdık. 

Yayla'nın 2022 yılında halka arz olmasının ardından Ankara ve Mersin fabrikalarından sonra Niğde fabrikası kuruldu. Niğde fabrikamız şu anda 160.000 metrekare üzerine 12 ayrı hattın içinde aktif olduğu bir fabrika. Ve bu fabrikamızda yine değişen tüketici istek ve beklentilerine uygun olarak çeşit çeşit atıştırmalıklar üretiliyor. Bu atıştırmalıkların bazında tamamen bakliyat unlarından ve Türkiye'de eksikliği yaşanan vitamin, mineral ve proteinle zenginleştirilmiş olan içeriklere sahip bar grubundan müsli, granola ya yine devamında Türkiye'de yine ilk dediğimiz zenginleştirilmiş pirinç ürünlerimiz var. Pirinci de vitamin ve minerallerle zenginleştirerek tüketicimize sunuyoruz. Yine mısır, sarı mercimek ve bakliyat unlarından yapılan makarna grubuna kadar çeşit çeşit ürünleri raflarda yerini alıyor.  Mevsiminde alınmış olan sebzeleri, meyveleri kurutuyoruz ve açıkçası ilk günkü tazeliğiyle de besin değerini kendi içinde koruyan bu ürünleri çıtır çıtır yiyebilecek şekliyle de formları bozulmadan tüketicilere sunuyoruz. Freeze dry dediğimiz ürün grubu yeni bir grup Türkiye için. Freeze dry teknolojisiyle kurutulmuş olan meyveleri, sebzeleri Türkiye'de Yayla, Le Gourmet'de globalde de Le Gourmet markasıyla bulabilirsiniz. Domatesten kabağa, bezelyeden mısıra, devamında yine kayısıdan kavuna kadar çeşit çeşit ürünleri kurutup dört mevsim tüketicimizin istifadesine sunuyoruz. Vitamini ve minarelleri kaybetmeden, formunu bozmadan saklayabiliyoruz.''

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

''REKABET GÜCÜMÜZ ARTTIKÇA TONAJIMIZ DA ARTACAK''

Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, süt ürünleri ve zeytin alanındaki üretim faaliyetlerinin yanı sıra şirketin ihracat pazarlarına ilişkin şu bilgileri bilgi verdi:

''Kaanlar Şirketler Grubu olarak gıda sektöründe iki faaliyet alanımız var. Biri süt ürünleri, diğeri de zeytin konusunda. İmalatçı, ihracatçı bir firmayız. Aynı zamanda Türkiye'de inovasyon konusunda birçok ilki de gerçekleştiren bir firmayız. Süt ürünlerinde beyaz peynir, kaşar, halkımız bunları bilir ancak burada da en fazla peynir üreten firmalar başında ilk üçte olan bir firmayız. Bunun yanı sıra fonksiyonel ürün gruplarımız da var. Özellikle proteinli ürün gruplarında içeceklerimizden yüksek proteinli peynirler ile ilgili de çalışmalarımız var. Zeytinde Manisa Akhisar'da tesisimiz var. Peynirde Tekirdağ Malkara'da var. Aynı zamanda Aydın Buharkent'te de yeni bir tesisimiz var. Orası da Türkiye'nin en büyük tesisi olacak. Yakında bu sene içinde açacağız bunları. Yaklaşık dünya genelinde 33 ülkeye ihracatımız var. Uuluslararası rekabet gücümüz arttıkça bu sayıda tonajımızı da arttırmayı düşünüyoruz. Halkımıza sağlıklı, helal sertifikalı tüm ürünleri ürün üretiyoruz.''

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

''KAHVEDE YENİ TRENDLER DAHA SOĞUK, BUZLU İÇECEKLER''

Kahve sektöründe de tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor. Sosyal medyanın yeni kahve trendlerinin yayılmasındaki etkisine dikkat çeken Cups & Clouds Coffee CEO'su Mustafa Tuncer, özellikle soğuk içecekler, matcha ve sağlıklı atıştırmalıkların yükselişine dikkat çekti:

''Sosyal medyanın da etkisiyle birlikte yeni trendler çıktığı zaman bu dünyanın öbür ucundaki insanlar tarafından da tüketilmeye başlanıyor. Birçok marka da bizim sektörümüzle alakalı bunları takip ediyor.  Cups & Clouds Coffee olarak dünyadaki bu trendleri takip ediyoruz. Önceden sadece espresso bazlı kahve içecekleri ve sıcak içecekler ağırlıklı iken, şimdi artık trendlerin daha soğuk, buzlu içeceklere doğru gittiğini görüyoruz. Beraberinde sağlıklı atıştırmalıklar trendinin yükseldiğini görüyoruz. Matcha bazlı içecekler son dönemde arttı. Dolayısıyla tüketici alışkanlıkları değiştikçe markalar da, firmalar da kendi ürün yelpazelerini bu çerçevede değiştiriyorlar, geliştiriyorlar. Tüketiciler online satış kanalları üzerinden de ürünlerimizi satın alarak evlerinde bu deneyimi yaşamak istiyor. Sadece matcha da değil, matchanın farklı türevlerini, farklı flavorlarla zenginleştirilmiş hallerini tatmak istiyorlar.''

MÜSİAD EXPO 2026'da gıda, teknoloji ve ihracat rüzgarı: Yeni nesil ürünler görücüye çıktı

''MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİREREK YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ''

Tarım ve gıda sanayisinde ihracat odaklı üretim de MÜSİAD Expo'nun öne çıkan başlıklarından oldu. Sunar Gıda Un Grup Müdürü Kerem Çomu, grubun tarıma dayalı sanayi yatırımlarını, ihracat ağını ve Ar-Ge çalışmalarını anlattı:

''Sunar Yatırım olarak 1974 yılından beri Çukurova'da tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz mevcut. Grubumuz ilk olarak 1974 yılında un fabrikası, daha sonra nişasta, Sunar Mısır, Elita Yağ ve en son olarak da Sunar biyobozunur ürünlerimizin işleyen tesislerimiz mevcut. 100'ü aşkın ülkeye ihracatımız mevcut. MÜSİAD Fuarı'na uzun yıllardan beri katılıyoruz. Fuarda Sunar Un'un ürünlerinin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Burada üreticilerle buluşuyoruz. Özellikle unda endüstriyel alanlara, endüstriyel ustalarımıza yenilikçi çözümler üretiyoruz. Sunar Mısır tesislerimize hizmet veren, bakanlık onaylı Ar-Ge tesisimizle de sektörün, müşterilerimizin taleplerini yerine getirecek yenilikçi çözümler üretiyoruz.''

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#İstanbul
#zeynep gizem er
#Tgrthaber.com
#Müsİad Expo
#Oğuz Holding
#Ekonomi
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