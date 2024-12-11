Asgari ücret için Özgür Erdursun'dan çarpıcı analiz: Kimse fark etmedi! Oyun değiştiren ayrıntıyı açıkladı

11 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:35

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. Toplantının yankıları ise hala sürüyor. Asgari ücret 2025 zam pazarlıklarının ilk görüşmesine ise TİSK ve TÜRK-İŞ'in çatışması damga vurdu. TÜRK-İŞ'in bir rakam olmadan masaya gitmesi ise kamuoyu tarafından tartışıldı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem ilk asgari ücret toplantısını yorumladı hem de açıklanacak yeni asgari ücret rakamını telaffuz etti.

Yeni asgari ücret için zam maratonu başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilk toplantı yapıldı. Toplantıda rakam konuşulmazken gözler ikinci toplantıya çevrildi. İkinci toplantı tarihi ise 16 Aralık Pazartesi olarak açıklandı. Yeni toplantı için işçi kesimi en yüksek, işveren kesimi ise bunun altında bir rakamla masaya gelmek istiyor. Bunun sinyalleri ilk toplantıda verildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zam pazarlıkları kapsamında ilk toplantının şifrelerini analiz etti. Asgari ücrette en güçlü tahminini açıkladı.

TÜRK-İŞ​'İN ASGARİ ÜCRET TUTUMU

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"TÜRK-İŞ'in bir rakam olmadan masaya gitmesi doğru bir yaklaşım mı, diye tartışılıyor. Bu eleştiriler yerinde olabilir. Çünkü ortaya bir rakam koyarlarsa kendileri bu rakamı belirledikleri için ve daha sonra bu rakam da kabul edilirse şayet zor duruma da düşebilirler. "Parayı alacak kişi biziz, çalışan kişiyiz. Emekçi biziz. Bize parayı verecek olan kişiler kaç lira vereceklerini söylesinler ve biz bir pazarlığa başlayalım" diyorlar.

ZAM İÇİN PLANLANMIŞ RAKAMLAR VAR

Şimdi asgari ücret tespit komisyonu 3 toplantı yapacak ama ortada bir rakam yok. En önemli açıklamayı aslında Cumhurbaşkanı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki; "Ekonomi programını bozmadan" buranın altını çizerek söylüyorum en önemli kelime burada bu çünkü ekonomide hedeflenen bir enflasyon var. Bu doğrultuda da planlanmış rakamlar var.

HÜKÜMET 20 BİN LİRADAN GERİ ADIM ATTTI

Aslında asgari ücreti ilk günden bu yana normalde hükümet yetkililerinin kafasındaki rakam 20.000 lira civarındaydı. Ancak kamuoyunda asgari ücret çok konuşuluyor şu anda. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda bir artış yapmayı düşünüyorlardı ama bugün bütün televizyonlar, basın ve herkes çarşıda, pazarda, kahvehanede, bu sohbeti yapıyor. En önemli konu şu anda asgari ücret.

Cumhurbaşkanı ve hükümet de aslında çok büyük bir baskı altında. Bu baskıyla beraber rakamlarda yavaş yavaş telaffuz edildi ama asgari ücret tespit komisyonu, hükümet yetkilileri, işçi, işveren sendikaları henüz bir rakam söylemediler.

YENİ ASGARİ ÜCRET 23 BİN LİRA OLACAK

Şu anda olabilecek rakamı ben size söyleyeyim; 22 bin lira bandında bir asgari ücret açıklanacak. Yüzde 35 civarı yani. Yüzde 35 civarı 22 bin 952 liraya geliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı devreye girerse 23.000 lira rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam 23 bin lira yani yüzde 35 civarı. Ben bunu en yüksek oran olarak görüyorum. Bunun üstünde sürpriz olur.

AK PARTİ KULİSLERİNDE ASGARİ ÜCRETTE 25 BİN SÖYLENTİSİ

Ancak AK Partili milletvekilleri ve sahada olan AK Partili il başkanları, ilçe başkanları yetkilileri sahada kendileri insanlarla, çalışanlarla emeklilerle, asgari ücretlerle beraberler. Onlar da aynı toplumda yaşayan insanlar. Siyaset yapıyorlar. Asgari ücrette telaffuz edilen 22 bin'lik rakamlara çok fazla itiraz olduğunu genel merkeze iletiyorlar ve onlar da 25.000 lira olsun gibi bir yaklaşım sergiliyor.

AK Parti'nin içinden de ekonomik kurmayların "Bu rakamı 25.000 lira olarak açıklayalım" baskısı var. Yani yüzde 50 gibi bir artış yapalım baskısı var.

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRETTE "ENFLASYON' GEREKÇESİ

TİSK toplantıda "Önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek olmalı" dedi TÜRK-İŞ'ten buna tepki geldi.

Yani TİSK diyor ki; Rakamı çok da yüksek tutmaya gerek yok. İşverenlerin kafasında şu anda 21 bin küsür liralık bir rakam var. Yani işverenler yüzde 25'le oraya gittiler. 17 bin lira olan asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 250 lira olacak. İşverenler bu oranlarla artış yapılsın istiyorlar. Maksimum yüzde 30'luk bir sınırları var.

Bu toplantının sonunda işçi temsilcileri o masada oturarak bu toplantıyı sonuçlandırmaz.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ MASAYI TERK EDECEK

Bu nedenle de işçi temsilcileri büyük ihtimalle masayı terk eder. Hükümet yetkilileri ve işveren temsilcileri büyük ihtimalle dediğim gibi 22 bin, 22 bin 500 lira, bandında bir rakam telaffuz edilir.

Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin lira gibi bir asgari ücret açıklanır."