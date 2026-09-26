Patronun öfkesi pahalıya patladı! Yargıtay'dan emsal karar

Davalı İşveren suçlamaları kabul etmemiştir. Zaman aşımı def’inde bulunmuşlar ve davanın reddini istemişlerdir. İşverenin iddialarına göre:

Davacı işçi 29 Haziran 2020 tarihinde kendisi istifa etmiştir.

2013-2020 yılları arasında üst düzey yönetici (operasyon yöneticisi) olarak çalışmıştır.

Asgari ücretin çok üzerinde bir maaş aldığı için fazla mesai talep edemez. Kendi çalışma saatlerini kendisi belirlemektedir.

İşçi daha önce başka davalarda tanıklık yaparken haftalık 45 saati aşan çalışma olmadığını beyan etmiştir.

Hatta şirket, 2011 yılında davacının ev alması için 40.000 TL yardımda bulunmuştur; bu tutarın borçtan mahsup edilmesi gerekir.

