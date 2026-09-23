Resmi Gazete'de yayımlandı: Papel Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal edildi

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan karar tebliği, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 27 Ekim 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni resmen iptal edildi.
TCMB tarafından alınan 18/9/2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:
"Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 27/10/2022 tarih ve 11334/20933 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesi ve 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."