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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:40

Resmi Gazete'de yayımlandı: Papel Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti. İptal kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Papel Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:40

(TCMB) tarafından hazırlanan karar tebliği, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 27 Ekim 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni resmen iptal edildi.

HABERİN ÖZETİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Papel Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini iptal etti.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni 27 Ekim 2022 tarihliydi.
İzin, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar tebliği ile resmen iptal edildi.
İptal kararı, 6493 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesi ve 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca alındı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

TCMB tarafından alınan 18/9/2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 27/10/2022 tarih ve 11334/20933 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesi ve 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de yayımlandı: Papel Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal edildi
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ETİKETLER
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#Papel Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.ş.
#Bankamız Kararı
#Ekonomi
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