Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan karar tebliği, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 27 Ekim 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni resmen iptal edildi.

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HABERİN ÖZETİ Resmi Gazete'de yayımlandı: Papel Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal edildi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini iptal etti. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni 27 Ekim 2022 tarihliydi. İzin, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar tebliği ile resmen iptal edildi. İptal kararı, 6493 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesi ve 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca alındı.

TCMB tarafından alınan 18/9/2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 27/10/2022 tarih ve 11334/20933 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesi ve 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."