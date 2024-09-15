Sigara fiyatı için yeni ayarlama! Zammın ardından indirim sinyali geldi
Temmuzdan bu yana 10.5 lira zamlanan sigara fiyatlarına yeni ayarlama geldi. Sigara zammı haberlerinin ardından 2 lira indirim sinyali verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaraya uygulanan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi. Yapılan düzenleme ile mali çarpan 5,2'den 4,4'e düşürüldü. Sigara fiyatlarının değişmesi bekleniyor.
Vergi oranlarında yapılan önemli değişiklikler güncel sigara fiyatlarını etkileyecek. Sigara vergilerindeki yapı değişiyor. Yeni düzenlemeyle, sigara başına uygulanan maktu vergi 5,7 TL’den 7,8 TL’ye çıkarıldı. Sigara zammını 2 lira azaltacak vergi ayarına göre fiyatların aşağı gelmesi bekleniyor. İşte yeni vergi hesaplaması.
SİGARAYA 2 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nispi vergiyi düşürüp maktu vergiyi artırarak şirketlerin fiyata daha az zam yapması ve sigara zammının enflasyona etkisini azaltmak için kolları sıvadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaraya uygulanan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı. Böylece azalan nispi vergi oranı çarpan oranını geriye çekti.
Habertürk'ün haberine göre, ÖTV ile sigara şirketlerinin 1 liralık maliyet farkını yansıtmaları için 5,2 lira zam yapmaları şarttı. Yapılan düzenleme ile mali çarpan 5,2'den 4,4'e düşmüş oldu.
SİGARA FİYATI DAHA AZ ZAMLANACAK
Temmuzdan bu yana 10.5 lira zamlanan sigara fiyatları bu ayar ile daha az zamlanacak. Çarpan 5,2 lira yerine 4,4 liraya inince zam tutarı da yaklaşık 2 lira düşecek. Bu düzenleme sayesinde mali çarpanın düşmesiyle önümüzdeki dönemde sigara fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.