Sigara fiyatı için yeni ayarlama! Zammın ardından indirim sinyali geldi

15 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:14

Temmuzdan bu yana 10.5 lira zamlanan sigara fiyatlarına yeni ayarlama geldi. Sigara zammı haberlerinin ardından 2 lira indirim sinyali verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaraya uygulanan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi. Yapılan düzenleme ile mali çarpan 5,2'den 4,4'e düşürüldü. Sigara fiyatlarının değişmesi bekleniyor.

Sigaraya zam geldi! Bir grup daha fiyatları yükseltti: Tanesi 4 lira oldu

Sigaraya zam geldi! Bir grup daha fiyatları yükseltti: Tanesi 4 lira oldu

Vergi​ oranlarında yapılan önemli değişiklikler güncel sigara​ fiyatlarını etkileyecek. Sigara​ vergilerindeki yapı değişiyor. Yeni düzenlemeyle, sigara​ başına uygulanan maktu vergi​ 5,7 TL’den 7,8 TL’ye çıkarıldı. Sigara​ zammını 2 lira azaltacak vergi​ ayarına göre fiyatların aşağı gelmesi bekleniyor. İşte yeni vergi​ hesaplaması.

SİGARAYA 2 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, nispi vergiyi düşürüp maktu vergiyi artırarak şirketlerin fiyata daha az zam​ yapması ve sigara​ zammının enflasyona etkisini azaltmak için kolları sıvadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaraya uygulanan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi​ tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı. Böylece azalan nispi vergi​ oranı çarpan oranını geriye çekti.

Habertürk'ün haberine göre, ÖTV ile sigara​ şirketlerinin 1 liralık maliyet farkını yansıtmaları için 5,2 lira zam​ yapmaları şarttı. Yapılan düzenleme ile mali çarpan 5,2'den 4,4'e düşmüş oldu.

SİGARA​ FİYATI DAHA AZ ZAMLANACAK

Temmuzdan bu yana 10.5 lira zamlanan sigara​ fiyatları bu ayar ile daha az zamlanacak. Çarpan 5,2 lira yerine 4,4 liraya inince zam​ tutarı da yaklaşık 2 lira düşecek. Bu düzenleme sayesinde mali çarpanın düşmesiyle önümüzdeki dönemde sigara​ fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.