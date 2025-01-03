Sigara ve alkollü içecekler için ÖTV zammı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarları
herhangi bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmazsa sigara ve alkollü içecekler için uygulanacak ÖTV zammı belli oldu. Akaryakıt ÖTV’si 31 Aralık’ta yüzde 6 artırılırken Özel Tüketim Vergisi sonrası sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor.
Sigara ve alkollü içeceklerde uygulanacak ÖTV zam oranı hesaplandı. TÜİK tarafından temmuz-aralık dönemi YİÜFE değişim oranını yüzde 7,55 olarak duyuruldu. Bu oranlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmazsa alkolden ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de bu oranda yükselecek.
SİGARA FİYATLARINA 2-2.5 LİRA ARASINDA ZAM BEKLENİYOR
Ekonomi Gazetesi'nin hesabına göre, yeni ÖTV tutarları ile sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor. Alkollü içecekte litrelik ÖTV maliyeti ise 43.19 lira arttı.
Ekstra düzenleme olmazsa yüzde 7.55’lik ÖTV artışıyla birlikte;
- sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.
- 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.
Asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse;
Sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek.
Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2.5 lira zam olarak uygulaması bekleniyor. 1 paket sigara fiyatına 2-2.5 lira zam bekleniyor.