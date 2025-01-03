Sigara ve alkollü içecekler için ÖTV zammı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarları

03 Ocak 2025 11:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:36

herhangi bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmazsa sigara ve alkollü içecekler için uygulanacak ÖTV zammı belli oldu. Akaryakıt ÖTV’si 31 Aralık’ta yüzde 6 artırılırken Özel Tüketim Vergisi sonrası sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor.

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Sigara​ ve alkollü içeceklerde uygulanacak ÖTV zam​ oranı hesaplandı. TÜİK tarafından temmuz-aralık dönemi YİÜFE değişim oranını yüzde 7,55 olarak duyuruldu. Bu oranlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmazsa alkolden ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de bu oranda yükselecek.

SİGARA FİYATLARINA 2-2.5 LİRA ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

Ekonomi Gazetesi'nin hesabına göre, yeni ÖTV tutarları ile sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor. Alkollü içecekte litrelik ÖTV maliyeti ise 43.19 lira arttı.

Ekstra düzenleme olmazsa yüzde 7.55’lik ÖTV artışıyla birlikte;

sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.

1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse;

Sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek.

Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2.5 lira zam olarak uygulaması bekleniyor. 1 paket sigara fiyatına 2-2.5 lira zam bekleniyor.