Sigarada yeni vergi düzemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:36

Sigara ve purolarda uygulanan nispi özel tüketim vergisi oranı düşürüldü. Paket başına alınan maktu vergi tutarı yükseltildi. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sigara fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturmasını önlemek için sigaradan alınan vergilerde düzenlemeye gidildi. sigara ve purolarda uygulanan nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e düşürüldü. Paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıktı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Özel tüketim vergisi ve maktu vergi oranları yeniden belirlendi. Böylelikle Sigaraya uygulanan vergileme yapısında değişikliğe gidildi. Karara ilişkin hükümler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

NİSPİ VERGİ İNDİRİLDİ, MAKTU VERGİ ARTIRILDI

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, kararın amacı sigara fiyatlarını enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak. Bu gerekçeyle sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

MALİYET ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Vergilemedeki bu değişiklik, bütçede herhangi bir gelir kaybına neden olmayacak. Bu düzenleme kapsamında sigaranın çarpan katsayısı 5,17'den 4,38'e indirildi. Böylece sigara firmalarının 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için sigara fiyatlarını 5,17 lira değil 4,38 lira artırmaları yeterli olacak. Bununla beraber maliyet artışları ve fiyat değişimleri daha az olacak.