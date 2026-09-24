ŞOK 26-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026: Merdiven, takım çantası, duş başlığı seti ve organizer geliyor

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İstanbul
ŞOK markette cumartesi günü satışa sunulacak aktüel kampanyalar belli oldu. Uzaktan kumandalı arabadan, merdivene, takım çantasından, organizere, batarya setinden duş başlığı setine, peluş oyuncaktan temizlik malzemelerine onlarca ürün indirime girecek. Kasa arkası indirimlerinde Oksijenli Çamaşır Suyu 139 TL olurken Sprey Formada Çamaşır Suyu 115 TL, Extra Islak Havlu 69 TL’den satışa çıkacak. Fonksiyonel Batarya 100 TL, Takım Çantası 299 TL, Lavabo Filtre Süzgeci 125 TL, Fonksiyonel Batarya Seti 225 TL, Duş Başlığı Seti 150 TL, Esnek Evye Borusu 450 TL, Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 299 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
Fonksiyonel Batarya Ütü 100 TL
Lavabo Filtre Süzgeci 125 TL
Fonksiyonel Batarya Seti 225 TL
Duş Başlığı Seti 150 TL
Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 299 TL
Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 275 TL
Fonksiyonel Esnek Evye Borusu 450 TL
3+1 Merdiven 999 TL
4+4 Merdiven 1.350 TL
Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 175 TL
Takım Çantası 299 TL
Hot Ones Serisi Tekli Araba 299 TL
Tekli Araba 129 TL
Peluş Oyuncak 799 TL
Sessiz Top 299 TL
Sürtmeli Yarış Motoru 399 TL
Oksijenli Çamaşır Suyu 139 TL
Domestos Köpük Güçlü Çeşitleri 115 TL
Extra Islak Havlu 69 TL
Kakaolu Fındık Kreması 80 TL
Zeka Küpü 100 TL
Hareketli Dinazor 850 TL
Barbie Bebek 899 TL
Peluş Zürafa/Kuzu 499 TL
Peluş Kedi 599 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 2.490 TL
Uzaktan Kumandalı Mini Ekskavatör 1.190 TL
Vazoda Blok Çiçekler 1.250 TL
Çift Yönlü Dart 450 TL
Takım Çantası 299 TL
Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 175 TL