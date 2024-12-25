Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması! Mal ve hizmet satıcılarına sert uyarı

25 Aralık 2024 08:16 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 08:20

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, 2025 asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine yönelik yaptığı açıklamada mal ve hizmet satışında fırsatçılığa karşı sert yaptırım uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı​ 2025​ asgari ücretin belirlenmesinin ardından, mal ve hizmet satışı sektörüne fahiş zamlara karşı sert bir uyarı yazısı yayımladı. "2025 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücretin Fiyatlama Davranışına Etkisine İlişkin Basın Açıklaması" başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30’luk artış​ öngören ve 2025 yılı için 22.104 ₺ net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat​ uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."