Sosyal yardımlar artıyor! Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı, SED ödemesi ne kadar olacak?

10 Aralık 2024 16:06 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:27

Ocak 2025'te memur maaşlarına yapılacak zam, sosyal yardımlara da doğrudan yansıyacak. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenecek zam oranı, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek olacak. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşı gibi sosyal yardımlar da bu artıştan etkilenecek. Yeni yılda bu yardımların ne kadar olacağı merakla bekleniyor. İşte Ocak 2025 itibarıyla sosyal yardımların yeni tutarlarına dair detaylar…

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar, 2025 Ocak zammıyla birlikte artıyor. Bu artışlar, memur maaş katsayılarındaki yükseliş ve enflasyon​ farklarına dayalı olarak belirleniyor. Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 47,09’a geriledi. 5 aylık netleşen verilere göre emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları belli oldu: MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI Emekli zam oranı: Yüzde 14,57

Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 10,40

En düşük emekli maaşı: 14.321 TL

En düşük memur maaşı: 43.283 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.417 TL SOSYAL YARDIMLARIN YENİ TUTARLARI Memur maaş katsayılarındaki artış, aşağıdaki sosyal yardım ödemelerine yansıyacak: 65 yaş aylığı: 2024 Temmuz ayında 4.181,63 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 4.616,52 TL

2024 Temmuz ayında 4.181,63 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 4.616,52 TL Evde bakım desteği: 2024 Temmuz ayında 9.077,96 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 10.022,07 TL

2024 Temmuz ayında 9.077,96 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 10.022,07 TL Kronik hastalık yardımı: 2024 Temmuz ayında 9.077,96 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 10.022,07 TL

2024 Temmuz ayında 9.077,96 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 10.022,07 TL Engelli Aylığı (%40-69): 2024 Temmuz ayında 3.338,06 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 3.685,22 TL

2024 Temmuz ayında 3.338,06 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 3.685,22 TL Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 2024 Temmuz ayında 5.007,08 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 5.527,82 TL SED ÖDEMELERİ Çocuk (Okul öncesi): 2024 Temmuz ayında 4.312,03 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 4.760,48 TL

2024 Temmuz ayında 4.312,03 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 4.760,48 TL Çocuk (İlköğretim): 2024 Temmuz ayında 6.468,05 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 7.140,73 TL

2024 Temmuz ayında 6.468,05 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 7.140,73 TL Çocuk (Orta öğretim): 2024 Temmuz ayında 6.899,25 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 7.616,77 TL

2024 Temmuz ayında 6.899,25 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 7.616,77 TL Çocuk (Orta öğretim çağında okumayan): 2024 Temmuz ayında 4.312,03 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 4.760,48 TL

2024 Temmuz ayında 4.312,03 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 4.760,48 TL Çocuk (Yüksek öğretim): 2024 Temmuz ayında 7.761,66 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 8.568,87 TL

2024 Temmuz ayında 7.761,66 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 8.568,87 TL Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 2024 Temmuz ayında 3.449,62 TL - 5 aylık orana göre (%10,40) 3.808,38 TL 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ Hükümet tahmini (OVP): Yüzde 41,50

Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA): Yüzde 44,11

AA Ekonomistleri: Yüzde 44,23 4 aylık enflasyon farkı şu an için yüzde 12,06 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık ayı beklentileri doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,22 olabilir. Bu durumda memurlar için enflasyon farkı yüzde 5,65 olarak hesaplanıyor. 2025 yılı Ocak ayında sosyal yardımların ve maaşların, enflasyon farkına eklenen toplu sözleşme zamlarıyla belirlenen oranlarda artacağı görülüyor. Net tutarlar, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla kesinleşecek. İlgili Haberler Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda Bakan Göktaş duyurdu! Aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı