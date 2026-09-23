Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:07

TCMB Başkanı Karahan New York'tan mesaj verdi: 'Zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürüyor'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, New York'ta katıldığı konferansta yaptığı sunumda, arz şokları ve ulaştırma maliyetlerindeki artışa rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı. Karahan, TL'ye olan talebin güçlü seyrettiğini ve kira enflasyonundaki yavaşlamanın süreci desteklediğini belirtti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TCMB Başkanı Karahan New York'tan mesaj verdi: 'Zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürüyor'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:07

(TCMB) Başkanı , DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, sunumunda küresel arz şokları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik, iç talepteki dengelenme ve enflasyonun temel eğilimine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

'KİRALARDAKİ İYİLEŞME DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR'

Son verilerin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini belirten Karahan, hizmet enflasyonunda katılık sürse de alt bileşenlerde belirgin farklılıklar yaşandığına dikkat çekti:

  • Kira ve İç Talep: Normalde yüksek katılık gösteren kira enflasyonunda ve genel iç talepte yaşanan yavaşlama dezenflasyon sürecine doğrudan katkı sağlıyor.
  • Ulaştırma Baskısı: Son dönemdeki küresel gelişmelerden etkilenen ulaştırma hizmetleri ise kiralardaki olumlu iyileşmeyi kısmen dengeliyor.

'DIŞSAL ŞOKLARIN ÖTESİNE BAKMALIYIZ'

Büyümenin iç talepteki zayıflamayla birlikte hız kestiğini ifade eden Karahan, para politikası duruşuna dair şu mesajı verdi:

"Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Aylık veriler dalgalı olabilir; politika değerlendirmemiz temel eğilimdeki değişikliklere odaklanmaya ve dalgalanmaların ötesine bakmaya devam edecektir."

'TL'YE TALEP GÜÇLÜ, REZERV TAMPONLARI SAĞLAM'

Petrol fiyatları ve rafineri marjlarındaki genişlemenin enerji maliyetlerini artırdığını belirten Karahan, riskleri sınırlamak adına para politikasındaki sıkı duruşun korunduğunu aktardı.

Dış ticaret dengesinde iyileşme ve seyahat gelirlerinde güçlü seyrin sürdüğünü vurgulayan Karahan, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebi güçlü seyrediyor. Uluslararası rezerv tamponlarımız güçlü tutumunu koruyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini dışsal şoklar ve yurt içindeki aktarım mekanizmaları belirleyecek" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saat aralığına dikkat: Etkisini arttıracak
Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık
Avrupa jet yakıtı bulmakta zorlanıyor: Kriz iyice derinleşti, ithalat uzak ülkelere kaydı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#new york
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#fatih karahan
#Deİk Türkiye Abd İş Konseyi
#Enflasyon Ve Makroekonomik Görünüm
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.