TCMB Başkanı Karahan New York'tan mesaj verdi: 'Zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürüyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, sunumunda küresel arz şokları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik, iç talepteki dengelenme ve enflasyonun temel eğilimine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

'KİRALARDAKİ İYİLEŞME DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR'

Son verilerin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini belirten Karahan, hizmet enflasyonunda katılık sürse de alt bileşenlerde belirgin farklılıklar yaşandığına dikkat çekti:

Kira ve İç Talep: Normalde yüksek katılık gösteren kira enflasyonunda ve genel iç talepte yaşanan yavaşlama dezenflasyon sürecine doğrudan katkı sağlıyor.

Ulaştırma Baskısı: Son dönemdeki küresel gelişmelerden etkilenen ulaştırma hizmetleri ise kiralardaki olumlu iyileşmeyi kısmen dengeliyor.

'DIŞSAL ŞOKLARIN ÖTESİNE BAKMALIYIZ'

Büyümenin iç talepteki zayıflamayla birlikte hız kestiğini ifade eden Karahan, para politikası duruşuna dair şu mesajı verdi:

"Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Aylık veriler dalgalı olabilir; politika değerlendirmemiz temel eğilimdeki değişikliklere odaklanmaya ve dalgalanmaların ötesine bakmaya devam edecektir."

'TL'YE TALEP GÜÇLÜ, REZERV TAMPONLARI SAĞLAM'

Petrol fiyatları ve rafineri marjlarındaki genişlemenin enerji maliyetlerini artırdığını belirten Karahan, riskleri sınırlamak adına para politikasındaki sıkı duruşun korunduğunu aktardı.

Dış ticaret dengesinde iyileşme ve seyahat gelirlerinde güçlü seyrin sürdüğünü vurgulayan Karahan, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebi güçlü seyrediyor. Uluslararası rezerv tamponlarımız güçlü tutumunu koruyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini dışsal şoklar ve yurt içindeki aktarım mekanizmaları belirleyecek" ifadelerini kullandı.