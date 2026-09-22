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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:53

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya'da gerçekleştirdi

Yoğun yaz sezonunun ardından Antalya Havalimanı’nda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, üçlü vardiyada görev yapan ekipleri ilgili vardiya saatlerinde ziyaret etti.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya'da gerçekleştirdi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:53

Başarılı geçen yaz operasyonunun ardından, yoğun operasyon yükünün yaşandığı havalimanları başta olmak üzere teşekkür ve tebrik ziyaretlerine başlayan , ’da Temmuz ve Ağustos aylarında TGS’nin hizmet verdiği yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7, sefer sayısının ise yüzde 3 arttığını vurguladı. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalarda operasyonel performanstan dijital dönüşüme, terfi ve insan kaynakları uygulamalarından emniyet ve kalite süreçlerine kadar birçok başlık değerlendirildi.

HABERİN ÖZETİ

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya'da gerçekleştirdi

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
TGS Genel Müdürü İbrahim Zeki Akyurt, başarılı geçen yaz operasyonlarının ardından Antalya'da teşekkür ve tebrik ziyaretleri gerçekleştirerek operasyonel başarıları, dijital dönüşümü ve insan kaynakları uygulamalarını değerlendirdi.
Antalya'da Temmuz ve Ağustos aylarında TGS'nin hizmet verdiği yolcu sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7, sefer sayısı ise yüzde 3 arttı.
Ziyaretlerde operasyonel performans, dijital dönüşüm, terfi ve insan kaynakları uygulamaları ile emniyet ve kalite süreçleri değerlendirildi.
TGS Genel Müdürü, işe alım ve terfi süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik bazlı testlerin kullanıldığını belirtti.
Dijital dönüşümde teknolojinin, çalışanların işini kolaylaştıran bir araç olarak görüldüğü vurgulandı.
TGS'nin "Adil Kültür" yaklaşımı doğrultusunda denetim ve bildirim süreçlerinde risklerin önceden belirlenmesi hedefleniyor.
Antalya'da başlayan ziyaretler, TGS'nin faaliyet gösterdiği diğer meydanlarda da devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya'da gerçekleştirdi



Sezon başında , Dalaman ve Antalya gibi turizm yoğunluğunun ve mevsimsel operasyon yükünün yüksek olduğu havalimanlarını ziyaret ederek çalışma arkadaşlarına başarı dileyen TGS yöneticileri, yaz sezonunun tamamlanmasının ardından bu kez teşekkür ve tebrik buluşmalarına başladı.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya'da gerçekleştirdi

“Antalya operasyonel açıdan özel bir saha”

Bu kapsamda ilk ziyaretini Antalya’ya gerçekleştiren TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, Antalya’nın yüksek yolcu ve uçuş hacminin yanı sıra yaz dönemindeki iklim koşulları nedeniyle de zorlu bir operasyon alanı olduğuna dikkat çekti. Farklı vardiyalarda görev yapan çalışma arkadaşlarıyla ilgili vardiya saatlerinde bir araya gelen Akyurt, ziyaretin yoğun geçen sezonun başarısında emeği bulunan ekiplerin çalışmalarını kutlamak açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Akyurt, TGS’nin yer hizmetlerinde operasyonel mükemmeliyet odağıyla yürüttüğü çalışmaların turizm hareketliliğinin sürdürülebilirliğine ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, sunulan hizmetin hava ulaşım zincirinin etkin şekilde işlemesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya'da gerçekleştirdi

İnsan kaynağında yetkinlik bazlı yaklaşım

Buluşmada TGS’nin işe alım ve atama süreçlerine de değinen Akyurt, işe alım ve terfi süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik bazlı testlerin yanı sıra temel, liderlik ve fonksiyonel yetkinlikler ile pozisyonun gerekliliklerinin birlikte değerlendirildiğini belirtti.

TGS’de dijital dönüşümün merkezinde insan var

Buluşmada TGS’nin dijital dönüşüm çalışmalarını da ele alan Akyurt, “Dijitalleşme yaklaşımımızın merkezinde insan var. Teknolojiyi çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran, saha tecrübesini güçlendiren ve operasyonlarımızı daha güvenli, ölçülebilir ve verimli hale getiren bir araç olarak görüyoruz.” dedi.

“Adil Kültür” yaklaşımı vurgulandı

TGS’nin “Adil Kültür” yaklaşımı doğrultusunda yürütülen denetim ve bildirim süreçlerinde; risklerin olay meydana gelmeden önce belirlenmesi, sahadan gelen bildirimlerin etkin biçimde değerlendirilmesi ve her tespitin operasyonel gelişim fırsatına dönüştürülmesi hedefleniyor. Güçlü bir emniyet kültürünün; farkındalık, açık iletişim, etkin bildirim mekanizmaları ve risklerin zamanında paylaşılmasıyla sürdürülebilir hâle geldiğinin altı çizildi.

Buluşmalar farklı meydanlarda devam edecek

Antalya’da başlayan buluşmalar, başta yaz döneminde yoğun operasyonların gerçekleştirildiği havalimanları olmak üzere TGS’nin faaliyet gösterdiği diğer meydanlarda da devam edecek.

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ETİKETLER
#Antalya
#bodrum
#akyurt
#Tgs
#İbrahim Zeki Akyurt
#Ekonomi
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