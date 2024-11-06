TOBB açıkladı: Sanayi kapasite raporu sayısı yükseldi

06 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:36

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ekim ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Sanayi kapasite raporu sayısı ekimde yıllık yüzde 24,39 yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 24,39 artarak 6 bin 90'a çıktı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 24,39 ARTIŞ

Ekimde en çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1449 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Ardından 505 raporla Bursa ve 434 raporla Ankara geldi.

Aktif kapasite raporlarının sayısı Ekim 2023'te 97 bin 370 iken geçen ay yüzde 1,28 azalışla 96 bin 124'e düştü.

ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Çalışan sayısı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,74 artarak 4 milyon 24 bin 927'ye yükseldi.

KAPASİTE RAPORU NEDİR?

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite raporu, üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

KAPASİTE RAPORU NEYE YARAR?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösterir.