TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu! TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemesi süren konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yüzde 25 oranındaki indirim kampanyasının başvuru sürecini sürdürüyor. Vatandaşlar, kampanyanın son başvuru tarihini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci ile ilgili merak edilenler...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, borcunu tek seferde kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine böyle bir kampanya devreye alındı. Buna göre kalan borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen konut ve iş yeri sahipleri, borç tutarları üzerinden yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARHİLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, konutlarını satın aldıkları bankalara 22 Eylül Salı ile 19 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Bu tarih aralığı, kampanyanın son başvuru gününü de belirliyor.

Borcunun tümünü tek seferde ödeyemeyecek durumda olan alıcılar için de bir esneklik tanınıyor. Bu kişiler, borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar bir peşinat ödemesi yaparak kısmi indirim imkanından faydalanabilecek. Yetkililerin verdiği bilgiye göre kampanya kapsamına yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının gireceği tahmin ediliyor.

KAMPANYAYA KİMLER BAŞVURABİLİR, ARANAN ŞARTLAR NELER?

Kampanyadan yararlanabilmek için bazı kriterlerin sağlanması gerekiyor:

Geri ödeme taksitleri Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri başvurabilecek.

Başvuru sırasında, borcun kapatılacağı aya kadar olan tüm taksitlerin ödenmiş olması şart koşuluyor.

Geçmişe dönük taksit borcu veya ödenmemiş emlak vergisi bulunan kişiler kampanyadan yararlanamayacak.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar ise bu indirim fırsatından faydalanamayacak.