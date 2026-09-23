Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:45

TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu! TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci

TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemesi süren konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yüzde 25 oranındaki indirim kampanyasının başvuru sürecini sürdürüyor. Peki TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci ile ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu! TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (), geri ödemesi süren konut ve sahiplerine yönelik yüzde 25 oranındaki indirim kampanyasının başvuru sürecini sürdürüyor. Vatandaşlar, kampanyanın son başvuru tarihini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci ile ilgili merak edilenler... 

TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu! TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN NE ZAMAN? 

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, borcunu tek seferde kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine böyle bir kampanya devreye alındı. Buna göre kalan borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen konut ve iş yeri sahipleri, borç tutarları üzerinden yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARHİLERİ 

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, konutlarını satın aldıkları bankalara 22 Eylül Salı ile 19 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Bu tarih aralığı, kampanyanın son başvuru gününü de belirliyor.

Borcunun tümünü tek seferde ödeyemeyecek durumda olan alıcılar için de bir esneklik tanınıyor. Bu kişiler, borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar bir peşinat ödemesi yaparak kısmi indirim imkanından faydalanabilecek. Yetkililerin verdiği bilgiye göre kampanya kapsamına yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının gireceği tahmin ediliyor.

TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu! TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci

KAMPANYAYA KİMLER BAŞVURABİLİR, ARANAN ŞARTLAR NELER? 

Kampanyadan yararlanabilmek için bazı kriterlerin sağlanması gerekiyor:

Geri ödeme taksitleri Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri başvurabilecek.
Başvuru sırasında, borcun kapatılacağı aya kadar olan tüm taksitlerin ödenmiş olması şart koşuluyor.
Geçmişe dönük taksit borcu veya ödenmemiş emlak vergisi bulunan kişiler kampanyadan yararlanamayacak.
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar ise bu indirim fırsatından faydalanamayacak.

TOKİ indirim kampanyasında son başvuru tarihi belli oldu! TOKİ indirim kampanyasında son gün ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#toki
#konut
#iş yeri
#indirim kampanyası
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.