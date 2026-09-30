TTK daimi işçi alacak: Zonguldak ve Bartın kadroları belli oldu

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İstanbul
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın’daki bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular Ekim ayı başında İŞKUR üzerinden alınacak.
TTK’nin alım yapacağı illere göre meslek grupları ve kontenjan dağılımı şu şekilde:
İşe alım süreci Zonguldak ve Bartın İŞKUR müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek:
|Süreç
|Tarih
|Detay
|Başvuru Tarihleri
|5 - 9 Ekim 2026
|Zonguldak ve Bartın İŞKUR ilanları üzerinden yapılacaktır.
|Kura Çekimi
|20 Ekim 2026
|İşe alınacak adaylar elektronik kura çekimi ile belirlenecektir.