Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın’daki bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular Ekim ayı başında İŞKUR üzerinden alınacak.

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HABERİN ÖZETİ TTK daimi işçi alacak: Zonguldak ve Bartın kadroları belli oldu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın'da istihdam edilmek üzere toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Zonguldak'a 57, Bartın'a ise 4 işçi alınacak. Alımlar Mekanizasyon-Pres İşçisi, Mekaniker (Kompresör), Şoför-Yük Taşıma gibi çeşitli meslek gruplarında gerçekleşecek. Başvurular 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. İşe alınacak adaylar 20 Ekim 2026'da elektronik kura ile belirlenecek.

KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

TTK’nin alım yapacağı illere göre meslek grupları ve kontenjan dağılımı şu şekilde:

Zonguldak Kadroları (57 İşçi):

Mekanizasyon-Pres İşçisi: 18 kişi

18 kişi Mekaniker (Kompresör): 16 kişi

16 kişi Şoför-Yük Taşıma: 9 kişi

9 kişi Kaynakçı: 5 kişi

5 kişi Kuvvetli Akım Tesisatçısı: 2 kişi

2 kişi Tren Makinisti: 2 kişi

2 kişi Vinç Operatörü: 2 kişi

2 kişi Gemici: 2 kişi

2 kişi Numuneci (Maden Ocağı): 1 kişi

Bartın Kadroları (4 İşçi):

Şoför-Yük Taşıma: 2 kişi

2 kişi Mekanizasyon-Pres İşçisi: 1 kişi

1 kişi Mekaniker (Kompresör): 1 kişi

BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

İşe alım süreci Zonguldak ve Bartın İŞKUR müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek: