Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:40

TTK daimi işçi alacak: Zonguldak ve Bartın kadroları belli oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Zonguldak ve Bartın'da toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 5-9 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak, hak kazanan adaylar ise 20 Ekim'de çekilecek elektronik kura ile belirlenecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TTK daimi işçi alacak: Zonguldak ve Bartın kadroları belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:40

(TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında ve ’daki bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 61 daimi yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular Ekim ayı başında üzerinden alınacak.

HABERİN ÖZETİ

TTK daimi işçi alacak: Zonguldak ve Bartın kadroları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın'da istihdam edilmek üzere toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.
Zonguldak'a 57, Bartın'a ise 4 işçi alınacak.
Alımlar Mekanizasyon-Pres İşçisi, Mekaniker (Kompresör), Şoför-Yük Taşıma gibi çeşitli meslek gruplarında gerçekleşecek.
Başvurular 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.
İşe alınacak adaylar 20 Ekim 2026'da elektronik kura ile belirlenecek.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TTK daimi işçi alacak: Zonguldak ve Bartın kadroları belli oldu

KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

TTK’nin alım yapacağı illere göre meslek grupları ve kontenjan dağılımı şu şekilde:

Zonguldak Kadroları (57 İşçi):

  • Mekanizasyon-Pres İşçisi: 18 kişi
  • Mekaniker (Kompresör): 16 kişi
  • Şoför-Yük Taşıma: 9 kişi
  • Kaynakçı: 5 kişi
  • Kuvvetli Akım Tesisatçısı: 2 kişi
  • Tren Makinisti: 2 kişi
  • Vinç Operatörü: 2 kişi
  • Gemici: 2 kişi
  • Numuneci (Maden Ocağı): 1 kişi

Bartın Kadroları (4 İşçi):

  • Şoför-Yük Taşıma: 2 kişi
  • Mekanizasyon-Pres İşçisi: 1 kişi
  • Mekaniker (Kompresör): 1 kişi

BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

İşe alım süreci Zonguldak ve Bartın İŞKUR müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek:

SüreçTarihDetay
Başvuru Tarihleri5 - 9 Ekim 2026Zonguldak ve Bartın İŞKUR ilanları üzerinden yapılacaktır.
Kura Çekimi20 Ekim 2026İşe alınacak adaylar elektronik kura çekimi ile belirlenecektir.
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Bartın
#zonguldak
#İŞKUR
#işçi alımı
#türkiye taşkömürü kurumu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.