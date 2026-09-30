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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:10

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ağustos ayında arttı

TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İthalatın ihracattan daha hızlı büyümesiyle birlikte, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81,7’ye geriledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ağustos ayında arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:10

Genel ticaret sistemine göre Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,5’lik artışla 28 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 8 aylık dönemine bakıldığında ise toplam dış ticaret açığı yüzde 9,3’lük genişlemeyle 65 milyar 793 milyon doları buldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN LİDER

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 760 milyon dolar ile olurken, bu ülkeyi , , Irak ve İsviçre takip etti. İthalat tarafında ise 4 milyar 706 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Çin’i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve izledi. İthalatın ürün gruplarına göre dağılımında ise ara mallarının payı yüzde 70,7 ile yine aslan payını oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI %3,6'DA KALDI

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,6 gibi yüksek bir oranla öne çıksa da ürünlerin teknoloji yoğunluğu tablosu dikkat çekti. Ağustos ayında imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yalnızca yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Buna karşılık imalat sanayi ithalatında yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 12 olması, dış ticaretteki niteliksel makası bir kez daha ortaya koydu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ağustos ayında arttı

RAKAMLARLA AĞUSTOS DIŞ TİCARETİ

  • İhracat: 23 milyar 467 milyon dolar (%8,1 artış)
  • İthalat: 28 milyar 706 milyon dolar (%10.5 artış)
  • Açık: 5 milyar 239 milyon dolar (%22,3 artış)
  • 8 Aylık Toplam Açık (Ocak-Ağustos): 65,7 milyar dolar (%9,3 artış)

KRİTİK DETAYLAR

  • Yüksek Teknoloji Çıkmazı: İmalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Buna karşılık ithalatta yüksek teknolojinin payı yüzde 12 oldu.
  • Lider Ülkeler: En çok ihracat Almanya'ya (1,76 milyar $), en çok ithalat ise Çin'den (4,7 milyar $) yapıldı.

 

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ETİKETLER
#İtalya
#Almanya
#Çin
#ABD
#birleşik krallık
#Ekonomi
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