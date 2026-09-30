TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ağustos ayında arttı

Genel ticaret sistemine göre Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,5’lik artışla 28 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 8 aylık dönemine bakıldığında ise toplam dış ticaret açığı yüzde 9,3’lük genişlemeyle 65 milyar 793 milyon doları buldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN LİDER

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 760 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İsviçre takip etti. İthalat tarafında ise 4 milyar 706 milyon dolar ile Çin ilk sırada yer aldı. Çin’i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya izledi. İthalatın ürün gruplarına göre dağılımında ise ara mallarının payı yüzde 70,7 ile yine aslan payını oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI %3,6'DA KALDI

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,6 gibi yüksek bir oranla öne çıksa da ürünlerin teknoloji yoğunluğu tablosu dikkat çekti. Ağustos ayında imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yalnızca yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Buna karşılık imalat sanayi ithalatında yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 12 olması, dış ticaretteki niteliksel makası bir kez daha ortaya koydu.

RAKAMLARLA AĞUSTOS DIŞ TİCARETİ

İhracat: 23 milyar 467 milyon dolar (%8,1 artış)

23 milyar 467 milyon dolar (%8,1 artış) İthalat: 28 milyar 706 milyon dolar (%10.5 artış)

28 milyar 706 milyon dolar (%10.5 artış) Açık: 5 milyar 239 milyon dolar (%22,3 artış)

5 milyar 239 milyon dolar (%22,3 artış) 8 Aylık Toplam Açık (Ocak-Ağustos): 65,7 milyar dolar (%9,3 artış)

KRİTİK DETAYLAR