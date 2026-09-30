Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle %7,8 seviyesinde gerçekleşti.
HABERİN ÖZETİ
TÜİK açıkladı: İşsizlik oranında gerileme
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ağustos 2026 İşgücü İstatistikleri, işsizlik oranında düşüş ve istihdamda artışla birlikte işgücü piyasasında olumlu bir tablo sergiliyor.
Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye geriledi ve işsizlik oranı %7,8 olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye yükseldi ve istihdam oranı %48,4 olarak kaydedildi.
İşgücü 29 bin kişi artışla 35 milyon 247 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı %52,5 seviyesinde sabit kaldı.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak %13,0 seviyesine geriledi.
Ağustos 2026 verilerine göre kadınlarda işsizlik oranı %10,1 iken, erkeklerde %6,6 olarak açıklandı.
Ağustos ayında işgücü piyasasına dair temel göstergeler pozitif bir tablo ortaya koydu:
İstihdam Artışı: İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 0,1 puan artışla %48,4 olarak kaydedildi.
İşgücüne Katılım: İşgücü 29 bin kişi artışla 35 milyon 247 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek %52,5 seviyesinde sabit kaldı.
GENÇ NÜFUSTA DÜŞÜŞ, KADIN-ERKEK FARKINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak %13,0 seviyesine geriledi.
Ağustos 2026 verilerinde cinsiyete göre dağılımda belirgin farklar gözlemlendi:
Gösterge
Toplam
Erkek
Kadın
İşsizlik Oranı
%7,8
%6,6
%10,1
İstihdam Oranı
%48,4
%65,8
%31,5
İşgücüne Katılma Oranı
%52,5
%70,5
%35,0
Genç İşsizlik Oranı (15-24)
%13,0
%9,7
%19,4
ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ VERİLERİ
TÜİK bülteninde haftalık fiili çalışma süresi ve geniş tanımlı işsizliği gösteren atıl işgücü oranlarına ilişkin detaylar da yer aldı:
Çalışma Süresi: Haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.
Atıl İşgücü Oranı: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise 0,4 puan artış kayederek %31,0 seviyesine çıktı.