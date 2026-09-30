TÜİK açıkladı: İşsizlik oranında gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ağustos 2026 İşgücü İstatistikleri, işsizlik oranında düşüş ve istihdamda artışla birlikte işgücü piyasasında olumlu bir tablo sergiliyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye geriledi ve işsizlik oranı %7,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye yükseldi ve istihdam oranı %48,4 olarak kaydedildi.

İşgücü 29 bin kişi artışla 35 milyon 247 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı %52,5 seviyesinde sabit kaldı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak %13,0 seviyesine geriledi.