TÜİK dış ticaret ve ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı

11 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:33

İhracat birim değer ve miktar endeksleri ile ticaret satış hacmi yıllık endeksi belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, İhracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı. İhracat miktar endeksi ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ MAYIS 2024 VERİLERİ

İhracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı seviyede gerçekleşti.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 arttış gösterdi.

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azalma yaşandı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,3 ARTTI

İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 yükseldi.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı.

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6 arttı, yakıtlarda yüzde 13,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,3 artış yaşadı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 azaldı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise yüzde 13,0 azaldı.

DIŞ TİCARET HADDİ 86,5 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mayıs ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan azalarak, 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 oldu.

TİCARET SATIŞ HACİM ENDEKSİ MAYIS 2024 VERİLERİ

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,8 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,8 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,4 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.