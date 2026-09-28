Türk endüstriyel mutfak sektörü, ihracatta Avrupa'nın yanı sıra yeni pazarlara açılmaya hazırlanırken rotasını özellikle ABD'ye çevirdi. TUSİD ve EMPERO Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, ABD ve Kanada'da Türk ürünlerine yönelik algının güçlü olduğunu belirterek, sektörün bu pazarda son 5 yılda ihracatını yüzde 40 artırdığını açıkladı. Topuz, ABD'de her yıl yüzde 10-15 büyüme ve 5 yıl içinde ihracatı iki katına çıkarma hedefleri bulunduğunu söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Türk endüstriyel mutfak sektörü ABD’de Büyüyor: Yeni durak Hostech by TUSİD Türk endüstriyel mutfak sektörü, Avrupa'nın ardından rotasını ABD, Latin Amerika ve Asya gibi yeni pazarlara çevirirken büyüme ve fuar hedeflerini paylaştı. TUSİD ve EMPERO Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, son 5 yılda yüzde 40 büyüdükleri ABD pazarında her yıl yüzde 10-15 büyüme ve 5 yıl içinde ihracatı iki katına çıkarma hedefleri olduğunu açıkladı. 10-14 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Hostech by TUSİD Fuarı'na ABD'den ilk kez 40'a yakın profesyonel alıcının geleceği ve toplamda yaklaşık 160 ülkeden 2 bin kişilik alım heyetinin hedeflendiği belirtildi. Sektör ihracatının yıl sonunda miktar bazında yaklaşık yüzde 17, değer bazında ise yüzde 6 geride tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Körfez ülkelerine yönelik taşımacılıkta gemi maliyetinin 2 bin dolardan tırla 12 bin dolara çıkmasının rekabet gücünü olumsuz etkilediği aktarıldı. Empero'nun Konya'da inşasına başladığı ve 2027 sonunda tamamlanması planlanan fabrikayla aylık üretim kapasitesini 10 binden 15 bine çıkaracağı bildirildi.

Bu stratejinin, sektördeki en önemli buluşma noktalarından biri olan Hostech by TUSİD'e de yansıdığını belirten Topuz, 10-14 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da düzenlenecek fuara bu yıl ABD'den ilk kez 40'a yakın profesyonel alıcının geleceğini söyledi. Topuz, “ABD stratejimizle Hostech by TUSİD'deki bu hareketlilik birbiriyle çok örtüşüyor. Amerika'nın önde gelen alıcılarını Türkiye'deki üreticilerle buluşturacağız. Bu, ABD pazarındaki açılımımız açısından önemli bir adım.” dedi.

ABD'DE “MADE IN TÜRKİYE” ALGISI GÜÇLENİYOR

ABD ve Kanada'da Türk endüstriyel mutfak ürünlerine yönelik algının Avrupa kalitesi üzerinden şekillendiğini ifade eden Topuz, Türkiye'nin Çin'den farklı bir konumda değerlendirildiğini belirtti. Türk ürünlerinin kaliteli, Avrupa standartlarında ve aynı zamanda rekabetçi fiyatlı olarak görüldüğünü söyleyen Topuz, özellikle “Made in Türkiye” ibaresinin müşteriler açısından önemli bir tercih unsuru haline geldiğini kaydetti.

Sektörün ABD pazarındaki büyümesinin devam edeceğini belirten Topuz, “Son 5 yılda ABD pazarında yüzde 40 büyüdük. Bundan sonra da her yıl yüzde 10-15 civarında büyümeyi hedefliyoruz. Beş yıl içinde de ABD'deki ihracatımızı iki katına çıkarmak istiyoruz.” dedi.

HOSTECH BY TUSİD'DE HEDEF 160 ÜLKEDEN ALICI

TÜYAP’ta düzenlenecek olan Hostech by TUSİD'in son 15 yılda dünyanın önde gelen endüstriyel mutfak fuarlarından biri haline geldiğini ifade eden Topuz, bu yıl fuarın uluslararası alım heyeti programında da önemli bir değişikliğe gittiklerini söyledi.

Geçen yıl 130 ülkeden alım heyetlerinin ağırlandığını belirten Topuz, bu yıl yaklaşık 160 ülkeden toplam 2 bin kişilik profesyonel alım heyetini Türkiye'de buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Fuarın yaklaşık 20 bin kişilik profesyonel alıcı datasına sahip olduğunu belirten Topuz, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak daha geniş bir davet stratejisi uyguladıklarını söyledi.

Topuz, “Geçen yıl 20 bin kişilik datamız içerisinden yaklaşık 2 bin kişiyi seçerek davet ediyorduk ve bunların uçakları ile konaklamalarını karşılıyorduk. Bu yıl ise stratejimizi değiştirdik ve 20 binlik datanın tamamına davet gönderdik. Hepsine uçak değil ama konaklama desteği sağlıyoruz. Şimdiden 566 firma kayıt yaptırdı ve bunların ilk kez Türkiye'ye gelecek olması bizim için ayrıca önemli.” dedi.

Fuara Türkiye'den yaklaşık 400 firmanın katılacağını belirten Topuz, Avrupa ve Orta Doğu'nun yanı sıra ABD'nin önde gelen alıcılarının da Hostech by TUSİD'de yer alacağını söyledi. Meksika'daki sektör kuruluşuyla da iş birliği yaptıklarını ifade eden Topuz, ülkenin en büyük 25 ithalatçısını Türkiye'ye getireceklerini açıkladı.

AVRUPA'DAN SONRA YENİ ROTA ABD VE LATİN AMERİKA

Türk endüstriyel mutfak sektörünün ihracatının yaklaşık yarısının Avrupa'ya gerçekleştiğini belirten Topuz, Avrupa'nın Türkiye'yi ve Türk ürünlerini artık yakından tanıdığını, bu nedenle yeni pazarlara açılımın kritik hale geldiğini söyledi.

ABD'nin yanı sıra Meksika, Brezilya ve Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinin de hedef pazarlar arasında bulunduğunu kaydeden Topuz, 2028 sonrasında ise Asya pazarına yönelik kapsamlı bir açılım planladıklarını belirtti. TUSİD olarak sektörü Asya'ya da taşıyacaklarını ifade eden Topuz, gelecek yıl ABD'de Orlando ve Chicago'daki iki sektörel fuara milli katılım gerçekleştireceklerini söyledi.

Topuz, “Sadece Avrupa'ya satarak büyüyemeyiz. ABD ve Latin Amerika gibi yeni pazarlar, ardından da Asya. Avrupa artık bizi gayet iyi biliyor. Bundan sonra yeni pazarlara daha fazla yönelmemiz gerekiyor.” dedi.

İÇ PAZAR YATIRIMLARLA BÜYÜRKEN İHRACATTA ZORLU DÖNEM

Sektörde iç pazarın canlılığını koruduğunu belirten Topuz, özellikle restoran, kafe ve yeme-içme sektöründeki yatırımların endüstriyel mutfak ekipmanlarına olan talebi desteklediğini söyledi. İç pazarda euro bazında yüzde 10-15 arasında büyüme yaşandığını belirten Topuz, endüstriyel mutfağın yeme-içme sektörünün temel ihtiyaçlarından biri olması nedeniyle talebin devam ettiğini ifade etti.

Topuz, sektörde aynı anda 6-7 firmanın yeni yatırım gerçekleştirdiğini, üretim kapasitesinin de artmaya devam ettiğini söyledi. Buna karşın ihracat tarafında daha zorlu bir dönem yaşandığını belirten Topuz, sektör ihracatının yıl sonunda miktar bazında yaklaşık yüzde 17, değer bazında ise yüzde 6 geride tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Topuz, “İç pazarda bir düşüşümüz yok, yatırımlar devam ediyor. Ancak ihracat tarafında sıkıntı var. Avrupa'ya ihracatımız sürüyor fakat yeni pazarlara açılmamız gerekiyor.” dedi.

KÖRFEZ'DE LOJİSTİK MALİYETLERİ İHRACATI ZORLUYOR

Körfez ülkelerinde de ihracat açısından farklı bir tablo yaşandığını belirten Topuz, bölgedeki pazar paylarının gerilediğini söyledi. Özellikle Dubai'de yaşanan gelişmelerin ticareti etkilediğini belirten Topuz, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar'da ise pazarın yeniden hareketlenmeye başladığını ifade etti.

Bölgeye denizyoluyla yapılan taşımacılık maliyetlerinin ciddi ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Topuz, “Daha önce 2 bin dolara Suudi Arabistan'a giden bir geminin maliyeti bugün tırla 12 bin dolara çıktı. Bu maliyet artışı ürüne yansıyor ve rekabet gücümüzü etkiliyor. Krizin sona ermesi ve gemi taşımacılığının yeniden normalleşmesi halinde bölgede yeniden hareketlilik bekliyoruz.” dedi.

EMPERO’DAN KONYA'YA YENİ YATIRIM

Topuz, Empero’nun üretim kapasitesini artıracak yeni yatırımının da başladığını açıkladı. Konya'da inşaatına başlanan yeni fabrikanın 2027 sonunda tamamlanmasının, 2028 yılında ise taşınmanın planlandığını belirten Topuz, yatırımla birlikte kapasitenin yaklaşık yüzde 50 artacağını söyledi.

Şirketin mevcut üretiminin ayda yaklaşık 10 bin adet elektrikli ve gazlı ekipman seviyesinde olduğunu belirten Topuz, yeni tesisle birlikte bu rakamın 15 bin adede çıkacağını ifade etti. Yatırımın ürün çeşitliliğini ve üretim adetlerini de artıracağını kaydeden Topuz, şirketin ihracat ağının yaklaşık 600 bayiye ulaştığını söyledi.

Empero’nun bulaşık makineleri, pizza fırınları, buzdolapları ve ocaklar başta olmak üzere 3 binden fazla ürün çeşidine sahip olduğunu belirten Topuz, şirketin endüstriyel airfryer üretimine de başladığını ve özellikle ABD pazarının bu yeni ürün grubunda önemli hedeflerden biri olduğunu açıkladı.

Topuz, “ABD pazarı bizim için sadece mevcut ürünlerimizi sattığımız bir pazar değil. Oradaki ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıklarını da takip ediyoruz. Endüstriyel airfryer üretimimiz de bu yaklaşımın bir sonucu. Bu ürünü öncelikle ABD'de büyütmek istiyoruz.” dedi.