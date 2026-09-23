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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:22

VGM burs başvuruları başladı mı 2026? VGM burs koşulları neler? VGM bursu kaç TL? VGM burs başvuru ekranı...

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte burslar lise ve üniversite öğrencilerinin gündemine girdi. En çok burs başvurusu alan kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak isteyen öğrenciler VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağını ve burs koşullarını merak ediyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman? VGM bursu ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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VGM burs başvuruları başladı mı 2026? VGM burs koşulları neler? VGM bursu kaç TL? VGM burs başvuru ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:22

Okulların ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte için burs süreci başladı. Burs başvurularında en çok tercih edilen kurumlardan biri olan 'nün burs takvimi e burs miktarı öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başvuru sürecinde gerekli şartları sağlayan öğrencilerin karşılaması gereken bazı ekonomik ve sosyal koşullar mevcut. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvim doğrultusunda burs süreci netlik kazandı. Peki VGM burs başvuruları ne zaman? VGM bursu kaç TL, koşullar neler? İşte VGM bursu ile ilgili detaylar...

VGM burs başvuruları başladı mı 2026? VGM burs koşulları neler? VGM bursu kaç TL? VGM burs başvuru ekranı...


VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 öğretim yılında VGM bursuna başvurmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri için burs başvuruları 6 Ekim 2026 günü saat 10.00 itibariyle başlayacak ve 20 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. öğrencilerin başvuru formlarını eksiksiz biçimde doldurarak başvurularını belirlenen süre zarfında tamamlamaları gerekiyor.

VGM burs başvuruları başladı mı 2026? VGM burs koşulları neler? VGM bursu kaç TL? VGM burs başvuru ekranı...

 

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları yalnızca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden alınacak. Öğrenciler vgm.gov.tr adresinde yer alan formu eksiksiz doldurarak burs başvurularını tamamlayabilecekler.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

VGM burs başvuruları başladı mı 2026? VGM burs koşulları neler? VGM bursu kaç TL? VGM burs başvuru ekranı...

VGM ORTAÖĞRETİM BURSUNA BAŞVURAMAYACAK KİŞİLER KİMLER?

  • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere
  • Yabancı uyruklu öğrencilere
  • Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine
  • Ek süre öğrenim gören öğrencilere
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
  • Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

  • Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere 

    VGM tarafından burs verilmez.

     


VGM BURSU KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre 2026 Ocak ayından itibaren öğrencilere verilen burs miktarları şu şekilde;

Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.750 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL
Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 4.000 TL

VGM burs başvuruları başladı mı 2026? VGM burs koşulları neler? VGM bursu kaç TL? VGM burs başvuru ekranı...

 

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ETİKETLER
#eğitim
#öğrenciler
#vakıflar genel müdürlüğü
#Burs Başvuruları
#Vgm Bursu
#Ekonomi
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