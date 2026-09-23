Yapay zekâ korkusu ABD bankalarını vurdu: Hisselerde sert satış dalgası

ABD borsalarında bankacılık sektörü için zorlu bir gün geride kaldı. Yapay zekâ şirketlerinin finans sektöründeki etkisinin giderek artabileceğine yönelik kaygılar, büyük bankaların hisselerinde sert satışları beraberinde getirdi. Salı günü yaşanan düşüşler, bazı bankalar için son ayların en kötü günlük performanslarından biri olarak kayıtlara geçti. Yatırımcıların bankacılık hisselerinden uzaklaşıp teknoloji şirketlerine yönelmesi, finans sektörünün geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Yapay zekânın bankalar için yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülürken, geleneksel finans kuruluşlarının teknoloji şirketleri karşısında pazar kaybedebileceği endişesi ağır basmaya başladı.

JPMORGAN VE WELLS FARGO HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Satış dalgasından en fazla etkilenen büyük bankalar arasında JPMorgan Chase ve Wells Fargo yer aldı. ABD’nin en büyük bankası JPMorgan Chase’in hisseleri yüzde 3,4 değer kaybederek temmuz ayından bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. Wells Fargo hisseleri ise yüzde 3,9 düşüşle mayıs ayından bu yana en sert günlük kaybını yaşadı.

Diğer büyük bankalarda da tablo farklı değildi. Bank of America hisseleri yüzde 3 gerilerken Citigroup hisselerinde kayıp yüzde 2'yi buldu. Bankacılık sektöründe satışlar derinleşirken S&P 500 endeksinin günü yataya yakın tamamlaması dikkat çekti.

META'NIN YAPAY ZEKÂ HAMLESİ BANKALARI TEDİRGİN ETTİ

Bankacılık hisselerindeki satışların arkasında, teknoloji şirketlerinin geleneksel finans hizmetlerine rakip olabileceği endişesi bulunuyor. Özellikle Meta’nın kişisel yapay zekâ aracı Muse’un finans sektöründe yaratabileceği değişim, yatırımcıların odağına yerleşti. Şirketin çarşamba günü düzenleyeceği Meta Connect konferansı öncesinde bu kaygıların daha da arttığı görüldü.

Bankalar aslında yapay zekâya yabancı değil. Çağrı merkezlerinden dolandırıcılığın önlenmesine, yatırım bankacılığından müşteri hizmetlerine kadar pek çok alanda bu teknolojiden yararlanıyorlar. Ancak yatırımcıların asıl endişesi, büyük finans kuruluşlarının teknolojik dönüşüme yeterince hızlı ayak uyduramaması. Daha çevik hareket eden teknoloji şirketlerinin geleneksel bankaların sunduğu hizmetlere alternatif oluşturması, sektörün uzun vadeli gelir beklentileri üzerinde baskı yaratıyor.

BANKACILIKTA BÜYÜME HIZ KESEBİLİR

Bankaların karşı karşıya olduğu baskının tek nedeni yapay zekâ rekabeti değil. Sektör yöneticilerinin büyüme beklentilerine ilişkin açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Barclays tarafından geçen hafta düzenlenen finans sektörü konferansında, banka yöneticileri kredi başta olmak üzere temel faaliyetlerde büyümenin devam edeceğini ancak artış hızının yavaşlayabileceğini belirtti.

Wells Fargo Finans Direktörü Mike Santomassimo da 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, kurumsal ve yatırım bankacılığının yanı sıra kredi kartı ve otomobil kredilerinde büyümenin sürdüğünü söyledi. Buna karşın Santomassimo, yılın ikinci yarısındaki büyüme hızının ilk yarıya kıyasla daha düşük olmasını beklediklerini ifade etti.

İŞLEM GELİRLERİNDE ESKİ HIZ BEKLENMİYOR

Bankacılık sektöründe yatırımcıları düşündüren bir diğer konu ise işlem gelirleri. Son çeyreklerde güçlü performans gösteren bankalar, bu alandaki büyümenin aynı hızla devam etmesini beklemiyor.

Bank of America Üst Yöneticisi Brian Moynihan, üçüncü çeyrekte satış ve işlem gelirlerinin banka tarihindeki güçlü üçüncü çeyreklerden birine işaret edeceğini belirtti. Ancak Moynihan, gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre büyük ölçüde yatay seyretmesini beklediklerini söyledi. Büyüme hızının düşebileceğine yönelik bu değerlendirmeler, geçen hafta bankacılık hisselerinde daha geniş çaplı satışların yaşanmasına da neden olmuştu.

ASIL SERT DARBE ARACI KURUMLARA GELDİ

Yapay zekâ kaynaklı rekabet endişesi yalnızca büyük bankaları etkilemedi. Salı günkü satış dalgasında aracı kurum hisselerinin daha ağır kayıplar yaşaması dikkat çekti. Yatırımcılar, yapay zekâ destekli kişisel finans uygulamalarının geleneksel aracı kurumların sunduğu hizmetlere alternatif oluşturabileceğinden endişe ediyor.

Bu tür uygulamaların müşterileri daha yüksek getirili yatırım ürünlerine yönlendirmesi halinde, aracı kurumların mevcut gelir kaynaklarının baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu kaygıların etkisiyle Charles Schwab hisseleri yüzde 6 değer kaybederken LPL Financial hisselerinde düşüş yüzde 7’ye ulaştı.