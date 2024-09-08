Yatırımcılar çekildi, bitcoin fiyatı 53.000 dolara geriledi! 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye

08 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:12

Bitcoin fiyatı, perakende yatırımcıların kripto varlıklardan çekilmesiyle 53.000 dolara düştü. Dünyanın en büyük kripto para birimi BTC son 24 saatte yüzde 5 geriledi. Ethereum da yüzde 8,2 düşüşle 2.180 dolara geriledi.

Bitcoin'in fiyatı Cuma günü 53.000 dolara düşerek 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi, bu seviyenin hemen altında, günlük yüzde 5,8'lik bir kayıp yaşadı. Ethereum da 2.180 dolara düştü.

BİTCOİN FİYATINDA BÜYÜK KAYIP

Kripto para piyasasının değeri günlük yüzde 4,76 kayıpla 1,88 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin'in hakimiyet olarak bilinen payı yüzde 55,9'du. Ethereum'un payı ise yüzde 14,1'di.

Kripto paralardaki sert satış dalgası, ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin hisse senedi fiyatlarında cuma günü yaşanan sert düşüşle birlikte yaşandı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri %8,45 düşerken, çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri %4,1 düştü. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ise %4 düştü.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın ana şirketi Meta Platforms yüzde 3,2, Amazon ise yüzde 3,65 düştü.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi, cuma günü 436 puan veya yüzde 2,55 düştü ve hafta genelinde yüzde 5,8 düşüş kaydederek 2022'den bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.

KRİPTO PARALAR GERİ ÇEKİLDİ

Bitcoin fiyatı, perakende yatırımcıların kripto varlıklardan çekilmesiyle 53.000 dolara düştü.

Bitcoin (BTC/USD) 53.000 dolar seviyesine geriledi.

En popüler kripto para birimi, haftalık yaklaşık yüzde 9'luk bir kayıp kaydetme yolundaydı.

İkinci en büyük dijital varlık olan Ethereum (ETH/USD) ise 2.180 dolara geriledi.

Piyasa değerine göre stabilcoin'ler hariç üçüncü büyük dijital varlık olan BNB (BNB/USD) %3,4 düşerken, dördüncü büyük dijital varlık olan Solana (SOL/USD) %3 düştü.

XRP (XRP/USD) %5 düştü, Cardano (ADA/USD) %2,6 düştü ve Dogecoin (DOGE/USD) %6,7 düştü. ABD 10 yıllık Hazine getirisi, Perşembe günkü %3,727'lik kapanıştan düşerek %3,710'da kapanırken, beş yıllık getiri %3,537'den düşerek %3,490'da kapandı.