Yerli turistler 45,2 milyar lira harcama yaptı! En çok arkadaş veya akrabada kaldılar

23 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:22

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ve mutluluğu en yüksek şehri belli oldu

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ve mutluluğu en yüksek şehri belli oldu

Hanehalkı Yurt İçi Turizm verileri geldi. TÜİK'e göre yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 45 milyar 262 milyon 452 bin TL harcadı.

Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon lirayı aşarken seyahat başına ortalama 4 bin 593 lira harcama yapıldı.

2024 yılı I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.

45 MİLYAR 262 MİLYON TL HARCADILAR

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının ı. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL oldu.

Bu harcamaların %95,6'sını 43 milyar 273 milyon 587 bin TL ile kişisel harcamalar, %4,4'ünü ise 1 milyar 988 milyon 864 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

En fazla paya yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 127,3'lük artış görüldü.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile "sağlık" yer aldı.

EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDILAR

Seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.