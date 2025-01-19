Yılın ilk 15 gününde rekor operasyon! Yerli X-Ray cihazları kaçağa geçit vermiyor

19 Ocak 2025 16:11 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:11

Milli tarama sistemleri iş başında. Dünya Gümrük Günü öncesinde gümrüklerde 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

Yerli teknolojilerle gümrükte sıkı denetim sürüyor. 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar kaçak eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğini belirtti.

GÜMRÜKLERDE DİJİTAL DEVRİM

Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 155 gümrük müdürlüğü bulunan Türkiye'nin, 2024'te mal ticaretinde 606 milyar dolar, hizmetler ticaretinde ise yaklaşık 175 milyar dolarlık gümrük geçiş işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bolat, "Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 2023'te 23 milyar lira, geçen yıl ise 55 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

BİLGE VE MİLTAR KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ZİRVEDE

Gümrük kapılarında Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), Muhafız, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi çeşitli uygulamalar devreye alındı. Gümrük sahalarında güvenliği artırmak, yasa dışı ticaretle mücadele etmek ve gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde büyük aşama kaydedildi.

Çok sayıda x-ray cihazı yerli ve milli kaynaklarla üretilerek gümrük kapılarında kullanılmaya başlandı.

Bolat, "Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa gümrüğüne eşya geçişinde kullandığımız x-ray cihazı yerleştirildi. Bavul x-ray cihazları bütün gümrük kapılarında kullanılıyor. Merkezi Kontrol, Komuta ve Güvenlik Ağı ile de ülkenin tüm gümrük müdürlüklerinde kullanılan sistemler koordinasyon içinde takip ediliyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, ayrıca geçen yıl ikinci ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini, böylelikle devletin ilave gelir elde etmesinin sağlandığını ifade etti.