Zirveyi kimseye kaptırmadı! Türklerin en çok tercih ettiği telefonlar belli oldu

09 Kasım 2024 15:57 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:05

Telefonlar artık günlük yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. Bu durum, akıllı telefon piyasasında kıyasıya bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Markalar, her bütçeye uyan farklı modellerle karşımıza çıkıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon satış verileri açıklandı ve Türkiye'de en çok tercih edilen modeller belli oldu. En çok satan modeller ortaya çıkarken, zirvedeki model liderliğini korumayı başardı. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen telefon modelleri...

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Akıllı telefon piyasasında rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 2024’ün üçüncü çeyreğinde, küresel akıllı telefon satışlarında zirveyi Apple’ın iPhone 15 modelleri aldı. iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, satışlarda ilk üç sırayı paylaşarak Apple'ın pazar liderliğini sürdürdü. Bu modeller, özellikle kullanıcıları yüksek performans ve kamera özellikleriyle cezbetti.

YİNE ZİRVENİN SAHİBİ APPLE OLDU

Listede Apple ve Samsung hakimiyeti dikkat çekerken, Samsung Galaxy S24 ve Galaxy A serisinden modeller, orta segmentte güçlü satış rakamlarına ulaştı. Yapılan araştırmaya göre Galaxy S24’ün, fiyat-performans sayesinde tercih edildiği gözlemlendi. Xiaomi ise yalnızca bir modelle ilk 10’a girmeyi başardı. Genel olarak, Apple ve Samsung arasında devam eden rekabet, satış listelerinde her iki markayı da üst sıralara yerleştirdi ve tüketici tercihlerinde büyük bir değişiklik yaşanmadı.

EN ÇOK SATILAN TELEFON MODELLERİ

İşte Counterpoint'in güncel verileriyle bu yılın ilk 10'unda yer alan telefon modelleri...

10. GALAXY S24

9. REDMI 13C 4G

8. IPHONE 14

7. GALAXY A05

6. GALAXY A35 5G

5. GALAXY A15 5G

4. GALAXY A15 4G

3. IPHONE 15 PRO

2. iPHONE 15 PRO MAX

1. IPHONE 15