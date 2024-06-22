Zonguldak’ta mülkiyet sorunu tarih oluyor! 30 bin parsel tescil edilerek 54 bin hak sahibi belli oldu

22 Haziran 2024 16:00 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:59

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Zonguldak’ta mülkiyet sorununun çözümüne ilişkin yürütülen kadastro çalışmaları sürüyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, sorunlarının çözümü hakkında bilgi verdi.

582 köy ve mahallenin yüzde 49,66’sına isabet eden 289 köy ve mahallede kadastro çalışmaları tamamlandı.

30 bin parsel tescil edilerek 54 bin hak sahibi belirlendi.

KANGREN HALİNE GELMİŞ MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZÜLÜYOR

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak’taki kadastro çalışmaları hakkında konuştu.

Zonguldak'ta 30 bin parsel tescillendiğini aktaran Muammer Avcı, "582 köy ve mahallenin yüzde 49,66’sına isabet eden 289 köy ve mahallede kadastro çalışmaları tamamlandı." dedi.

2017 yılında başlatılan çalışmalarda yaklaşık 15 bin parsel üretildi ve bu parsellerle belirlenen hak sahipleri mülkiyet sorunu çözüme kavuşmaya devam ediyor.

Kadastro Kanunu kapsamında, 2/B arazisi olarak hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin hak sahipleri belirlenmek amacıyla 2012 yılı Ocak ayı itibariyle kadastro çalışmaları sürüyor.

İl genelinde yaklaşık 30 bin parsel tescil edilerek 54 bin hak sahibi belirlendi.

Hak sahiplerinin belirlenmesinde imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılar için verilen ‘Tapu Tahsis Belgeleri’ de dikkate alınarak çalışmalarda sona gelindi.

54 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, "Çatalağzı beldesindeki Kırımsa mahallesinde, kadastro çalışmaları problemin çözülmesiyle 2023 yılında başlatılarak kısa sürede tamamlandı ve vatandaşlarımız tapularına kavuştu" ifadelerini kullandı.

2011 yılı sonrasında ilgili kanun gereği kadastro güncelleme çalışmaları yapılarak geçmişte yapılan hatalar giderildiğini belirten Muammer Avcı, Kadastro çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olup, Zonguldak mülkiyet sorunu büyük ölçüde giderilmiş bir il haline gelmiştir" dedi.