Acun Ilıcalı'nın iki yıldızına dev teklif

08 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:44

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin iki yıldızına astronomik bir teklif geldi.

İKİ YILDIZA 41 MİLYON EURO

The Athletic'te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town, Jacob Greaves ve Jaden Philogene için Hull City'ye bonuslar hariç 41 milyon euroluk teklif yaptı.

JACOB GREAVES'E GİDİYOR

Haberde Hull City stoperi Jacob Greaves'e ayrılık için izin verildiği ve İngiliz ekibi için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

PHİLOGENE İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Teklif yapılan bir diğer isim olan Philogene için ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarılırken 22 yaşındaki futbolcuyla Crystal Palace'ın da ilgilendiği ifade edildi.

HULL CİTY'YE DEV GELİR

Anlaşma sağlanırsa Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, iki oyuncudan dev bir bonservis geliri sağlayacak.

22 yaşındaki Philogene, Hull'da 32 maça çıktı ve 12 gol, 6 asist yaptı. 23 yaşındaki Greaves ise 177 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.