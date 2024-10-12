Altay'da finansal kriz yaşanıyor! 4 futbolcu takımdan ayrıldı

12 Ekim 2024 22:17 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:20

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Altay'da 4 tecrübeli futbolcu kendilerine ödeme yapılmaması sebebiyle takımdan ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah, yönetime rest çekerek İskenderun kafilesine katılmadı.

Yaşanan krizin perde arkasında 2. haftadaki Ankaraspor galibiyet primlerinin yatırılmayıp, dün personele gecikmiş 1 maaş ödemesi yapılmasının yattığı iddia edildi.

Altay​ yönetiminin geçtiğimiz günlerde kulübe gelen az miktarda parayı 4 maaş alacağı bulunan personele dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu gelişmeyi duyan deneyimli oyuncular, galibiyet primlerinin de uzun süredir ödenmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Transfer yasağı bulunan ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Altay’da tecrübeli oyunculardan sadece Murat Uluç kafilede yer aldı. İzmir temsilcisi yarın zorlu İskenderun deplasmanında gençleriyle sahaya çıkacak.