Beşiktaş'ın teklif yaptığı Angel Di Maria kararını verdi!

10 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:57

Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı transfer ederek taraftarını heyecanlandıran Beşiktaş, Angel Di Maria için de yoğun şekilde uğraş veriyordu.

Beşiktaş'a Di Maria'dan cevap almak üzere beklemeye geçmişti. Kara Kartal'ın beklediği cevap geldi.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ, ÜLKESİNE DÖNÜYOR!

Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Di Maria'ya 2 yıllık sözleşme teklif etse de Arjantinli yıldız, bu teklifi reddetti.

Haberde 36 yaşındaki futbolcunun Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

50 MAÇTA 17 GOL-15 ASİST

36 yaşındaki Angel Di Maria geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 50 maça çıkarak 17 gol ve 15 asistlik performansla dikkat çekti.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası da kazanan Di Maria, şu sıralar Copa Amerika'da Arjantin formasıyla finale yükseldi.