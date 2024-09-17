Beşiktaş'a Ernest Muçi piyangosu: İngilizler kesenin ağzını açtı!

17 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:43

Beşiktaş'ın Arnavut genç yıldızı Ernest Muçi'ye Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz ekibi Aston Villa'nın Beşiktaş'ta yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan Muçi için dev bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş​, Süper Kupa'da Galatasaray'ı tarihi bir skorla yenerek şampiyon olmuştu.

Van Bronckhorst yönetiminde birçok yeni transferle birlikte bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal'a Ada'dan müjdeli bir haber geldi.

ASTON VİLLA​'DAN MUÇİ HAMLESİ

Beşiktaş'ta yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan Muçi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Muçi için dev bir teklif hazırladı.

MUÇİ İÇİN 15 MİLYON EURO!

Aston Villa'nın Muçi için 13 milyon poundluk (15.4 milyon euro) bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Yapılan transferlerin ardından kadro planlamasının dışında kalan Muçi'ye gelebilecek 10 milyon euro üstü teklifleri kabul etme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncu ile yolları zarar etmeden ayırmak istiyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Beşiktaş'ta Joao Mario transferinin ardından yedek kulübesine hapsolan Muçi'nin ilk 11'de forma şansı bulma olasılığının çok düşük olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bedelle transfer edilen Muçi, performansıyla beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında gösterilen Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Arnavut oyuncunun, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.