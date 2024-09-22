Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer sürecini anlattı: "Havalimanında imza attım"

22 Eylül 2024 16:20 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:21

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transferin sürecine dair açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Transfer süreci çok hızlı oldu, sadece bir günde. Havaalanında bir sözleşme imzaladım." dedi.

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kulübün YouTube hesabına verdiği röportajda transfer sürecini ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçındaki duygularını anlattı.

"HAVAALANINDA SÖZLEŞME İMZALADIM"

Transferin son gününden Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu "Transfer süreci çok hızlı oldu, sadece bir günde. Havaalanında sözleşme imzaladım. Gece yarısından önce Portekiz'de olmam gerekiyordu. Uçuş 5 saat sürüyor, havaalanına gittik, uçağa bindik ve 23.45'te vardık. O 15 dakika içinde her şeyi imzaladım. 15-20 dakika kadar bekledik ve bana 'Artık Benfica'nın futbolcususun dediler. Beklerken elim ayağım titriyordu. Transfer olacak mı, olmayacak mı diye düşünüyordum. Her şey çok hızlı gelişti. 10/12 saat içinde görüşmeler yapıldı. Duygusaldı ama sonrasında çok keyifliydi." dedi.

"BASKI BENİ MOTİVE EDİYOR"

Baskının kendisi için bir motivasyon olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Elbette baskı olması gerekiyor. Dört yıl Galatasaray'da oynadım. Kaptanlık yaptım. İyi ve kötü zamanlarımız oldu. İyi günlerin sevincini ve kötü günlerde yaşananları da biliyorum. Baskı beni motive ediyor. Baskının olmadığı bir ortamda oynamak oyuncuyu zor duruma sokabiliyor. Bu baskıyı aile ortamıyla birleştirmek en önemlisi. Dostluk ve aile ortamını bir arada sürdürürsek başarı kaçınılmaz olacaktır." açıklamasında bulundu.

"ATMOSFER BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Benfica formasıyla ilk maçını anlatan Kerem Aktürkoğlu, "İlk maçım gerçekten inanılmazdı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlerdim. Kartal, o atmosfer beni çok etkiledi. İlk maçımda soyunma odasından çıkıp tünele girdik, ışıklar söndü ve her şey kırmızıydı. O an gerçekten tüylerim diken diken oldu. 60 bin kişi ve her yer kırmızı. Deplasmanda oynadığımız maçları da seviyorum ama evde oynamak muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'DA ÇOK GÜZEL YILLAR GEÇİRDİM"

Kerem Aktürkoğlu sözlerini, "O maçtan sonra tüm stadyum ayakta alkışladı. İnanılmaz duygulandım. Burada aile ortamını hissedebiliyorsunuz. İlk günden beri her şey çok güzel. Ülkemde, Galatasaray'da aile ortamında büyüdüm, çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Burada aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum." şeklinde tamamladı.

2 MAÇTA 2 GOL ATTI

Benfica'ya transfer olduktan sonra ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu iki karşılaşmada da ağları havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun, Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.