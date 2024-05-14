Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası: "Evi bile hazır!"

14 May 2024 19:22 - Güncelleme : 14 May 2024 19:23

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük rol oynayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla bu sezon da şampiyonluğa koşuyor.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan Arjantinli golcü için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SERİA A'NIN YENİ EKİBİ KANCA ATTI

La Provincia'da yer alan habere göre; 21 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Como ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor.

İtalyan ekibinin listesinde Suarez ve Vardy gibi golcülerin yanı sıra Mauro Icardi'nin de olduğu iddia edildi.

Haberde Como'nun Icardi için girişimde bulunmasının sürpriz olmayacağını kaydedildi.

COMO GÖLÜ'NÜN YAKININDA VİLLASI HAZIR!

Haberde geçmişte Inter forması giyen Mauro Icardi'nin Como Golü yakınında bir villası olduğu ifade edildi.

İtalyan basınının bu haberi dikkat çekerken sarı-kırmızılı taraftarları da endişelendirdi. Galatasaray'da mutlu olduğu bilinen yıldız golcünün yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği merak ediliyor.

45 MAÇTA 30 GOL-12 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Mauro Icardi, 30 gol atarken 12 de asist yaptı. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösteriliyor.