Son dakika! Beşiktaş'tan Al Musrati açıklaması!

28 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:27

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynanan ve 4-0 kaybedilen Ajax maçında sakatlanan Al Musrati'nin son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılardan, yıldız futbolcuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş​, UEFA Avrupa Ligi​'ndeki Ajax​ maçında sakatlanan Al Musrati'nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Yıldız futbolcunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.