Son dakika | Fenerbahçe'de beklenen imza geldi! 2028'e kadar yeni sözleşme

12 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:33

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, beklenen imzayı attı. Milli futbolcu sarı-lacivertli ekiple 2028'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe​ iç transferde önemli bir adım attı. Sports Digitale'de yer alan son dakika haberine göre sarı-Lacivertli kulüp 4 sezon önce Başakşehir​'den olayla şekilde kadrosuna kattığı milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2028 haziran ayına kadar uzattı.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDEYDİ

İrfan Can Kahveci​ ile başta La Liga kulüpleri olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinden çeşitli takımlar yakından ilgiliydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler de harekete geçerken Fenerbahçe işi sürprize bırakmak istemedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.