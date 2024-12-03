Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışı! İşte 14. hafta puan durumu 

03 Aralık 2024 05:52 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 06:02

Süper Lig'de 14. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, 35 puanla haftayı lider tamamlarken, Fenerbahçe zirve yarışında altın değerindeki 3 puanı kaptı. İşte 14. hafta puan durumu ve 15. hafta fikstürü...

Süper Lig​'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı. Haftanın kapanışında Fenerbahçe​, sahasında Gaziantep FK​'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş​ ile Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE, PUAN FARKINI DÜŞÜRDÜ

Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı. Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.

Lig'in 14. haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR: