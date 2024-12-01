TFF 2. Lig'de şaşkınlık ver olay! Maç sırasında kale arkasında kurban kestiler!

01 Aralık 2024 08:21 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 08:22

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Van BŞB'nin evinde Karacabey'i 2-0 yendiği maç esnasında kimliği belirsiz kişiler kale arkasında kurban kesti. Taraftar kamerasına takılan görüntü bu kadarına da pes dedirtti.

Futbol​ sahalarında yaşanan garip olaylara bir yenisi Van​'da eklendi, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Van Büyükşehir Belediyespor ile 14. Karacabey Belediyespor arasındaki maçta yakalanan bir görüntü izleyenleri şoke etti.

TARAFTAR KAMERASINA TAKILDI

Taraftar kamerasına takılan görüntülerde maç oynanırken kale arkasındaki bölümde yer alan 3 kişinin, karlar üzerinde kurban kesme hazırlıkları yaptığı gözlendi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre daha sonra şahıslar kurbanları keserken bu anlar görüntülerde yer almadı.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ

Sosyal medyada da geniş yankı bulan olayın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. TFF'nin olaya ilişin soruşturma başlatıp başlatmayacağını ilerleyen günler gösterecek.

Diğer yandan karşılaşmayı Van BŞB'nin 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 84. dakikada (penaltıdan) ve 90+5. dakikada Batuhan Kör kaydetti.