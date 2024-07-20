U19 Milli Takımımız İspanya'nın U19 takımı ile yenişemedi!

20 Temmuz 2024 00:25 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 00:28

U19 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nun 2'nci haftasında U19 Milli Takımı, İspanya ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İspanya'nın golünü 55'inci dakikada Yarek Gasiorowski kaydetti. U19 Milli Takımı'nda fileleri 90'ıncı dakikada Fahri Kerem Ay havalandırdı.

Bu sonucun ardından İspanya 4, Türkiye ise 1 puana yükseldi. U19 Milli Takımı, grubun son maçında Danimarka ile karşılaşacak. İspanya ise Fransa ile kozlarını paylaşacak.

U19 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda son maçlar öncesi puan durumu şu şekilde:

1-) Fransa | 6 puan, +3 averaj

2-) İspanya | 4 puan, +1 averaj

3-) Türkiye | 1 puan, -1 averaj

4-) Danimarka | 0 puan, -3 averaj