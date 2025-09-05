15 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp ardından yaşamına son vermişti! Üniversite kampüsüne girdiği anın görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 30 Ağustos'ta akşam saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde üniversitenin içinde yer alan bir kafede meydana gelen olayda, Ayberk K. (20) sabah saatlerinde kız arkadaşı olduğu iddia edilen Hilal Ö. (15) ile tartışmış, ardından Hilal Ö. yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitmişti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada içeri giriş yapan Ayberk K., Hilal Ö.'yü silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ayberk K. ve Hilal Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlendi. 24 ayrı suç kaydının olduğu iddia edilen Ayberk K.'nin cinayetten önce aracıyla içeriye girdiği anın görüntüsü ortaya çıktı.