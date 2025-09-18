Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Buca'da çöplük yandı! Grevin bedelini iş yeri sahibi ödedi

'daki ve protestolar yüzünden toplanmayan çöplerin oluşturduğu yığını alevler sardı. Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, gece saat 02.00 sıralarında sünger, kumaş ve suntadan oluşan atık yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan , kısa sürede büyüdü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen iş yeri sahibi Fatih Türker kaybının 30-35 milyon lira olduğunu belirtti.

Çöplük alanındaki yangının iş yerine sıçramasıyla kullanılamaz hala gelen iş yeri sahibi Fatih Türker (39), "Dükkanımız, mekanımız yandı. Benim görüşümce, bu olayın tek sorumlusu Buca . Önceden burası otoparktı. Yaklaşık 5-6 aydır otopark uygulaması kaldırıldı. O zamandan beri insanlar, esnaf çöpünü, molozunu, her şeyini buraya döküyor. Dükkanımızda tahminen 30-35 milyon liralık bir zarar oluştu. Buca Belediyesi'ne biz her gün 50-60 sefer yazıyoruz, arıyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama ilgilenmiyorlar. Belediye zaten çalışmıyor, çöpleri toplamıyor. Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Sokaklardaki tüm ihmalin bedelini şu an sadece biz ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Buca çöplere teslim! Kötü koku vatandaşları çileden çıkarttı
Balıkesir'de çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.