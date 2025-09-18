Buca'da çöplük yandı! Grevin bedelini iş yeri sahibi ödedi

İzmir Buca'daki grev ve protestolar yüzünden toplanmayan çöplerin oluşturduğu yığını alevler sardı. Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, gece saat 02.00 sıralarında sünger, kumaş ve suntadan oluşan atık yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen iş yeri sahibi Fatih Türker kaybının 30-35 milyon lira olduğunu belirtti.

Çöplük alanındaki yangının iş yerine sıçramasıyla kullanılamaz hala gelen iş yeri sahibi Fatih Türker (39), "Dükkanımız, mekanımız yandı. Benim görüşümce, bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi. Önceden burası otoparktı. Yaklaşık 5-6 aydır otopark uygulaması kaldırıldı. O zamandan beri insanlar, esnaf çöpünü, molozunu, her şeyini buraya döküyor. Dükkanımızda tahminen 30-35 milyon liralık bir zarar oluştu. Buca Belediyesi'ne biz her gün 50-60 sefer yazıyoruz, arıyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama ilgilenmiyorlar. Belediye zaten çalışmıyor, çöpleri toplamıyor. Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Sokaklardaki tüm ihmalin bedelini şu an sadece biz ödüyoruz" ifadelerini kullandı.