Duygulandıran sosyal deney! Türk bayrağını yere düşürmediler

Düzce'de şehir merkezinde zabıta ekipleri bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada görevli bayrağı elinden düşürdü. Sosyal deneyde bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da, yardım eden vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi. Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, saniye saniye kayıt altına alındı.