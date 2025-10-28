Deprem olunca oyunu bırakıp dışarı fırladılar! Çay bardağıyla kaçan adam kamerada

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan deprem, çevre illerde olduğu gibi Bursa İnegöl’de de paniğe neden oldu. Bir kıraathanede iskambil oyunu oynayan vatandaşlar, sarsıntı anında panikle masadan kalkarak dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, oyunculardan birinin deprem anında çay bardağını da alarak dışarı çıkması dikkat çekti. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.