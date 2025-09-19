HAVELSAN'dan Gaziler Günü mesajı: 'Siz kurdunuz biz yüceltiyoruz'

HAVELSAN'ın Gaziler Günü'ne özel hazırladığı video TEKNOFEST 2025'e özel hazırlandı. Gazilerin kahramanlıklarına dikkat çekilen videoda "Siz kurdunuz biz yüceltiyoruz" teması vurgulandı.

TEKNOFEST alanında sergilenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbâl Göklerdedir" sözü ile Türk bayrağı motifinin işlendiği F4 uçağı önünde tüm HAVELSAN çalışanlarının "Siz kurdunuz, biz yüceltiyoruz" mesajıyla duygusal anlar yaşatan videonun finalinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile HAVELSAN Genel Müdürü ortak bir mesaj verdi.

HAVELSAN'ın Gaziler Günü'ne özel filmi, Nacar'ın "gazilerimize minnetle" mesajının ardından Bayraktar'ın "güvenli geleceğe" mesajıyla sona erdi.